По мнению пользователей Instagram, Ольга Ветер простила Глеба Жемчугова

Не меньше была удивлена и его бывшая супруга Ольга Ветер, которая воспитывает их общего сына Михаила. Она писала, что не знала о пагубных привычках экс-мужа и понятия не имеет, как об этом рассказать ребенку, когда тот задаст вопрос: «А где папа?».Однако, как оказалось, лечение пошло только на пользу мужчине. Ведь раньше Оля не хотела даже видеть его, просто отпускала Мишу на несколько часов и отлучалась по своим делам, а теперь, судя по новым фотографиям в их микроблоге, они даже вместе отправились на прогулку со своим маленьким сыном.Такое положение дел очень удивило их поклонников. Многие даже предположили, что Ветер наконец простила Жемчугова и возможно даст ему шанс на восстановление брака, ради блага их ребенка.