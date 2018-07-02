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По мнению пользователей Instagram, Ольга Ветер простила Глеба Жемчугова

Несколько месяцев назад зрители телепроекта «Дом-2» были шокированы новостью о том, что популярный экс-участник Глеб Жемчугов добровольно отправился в одну из столичных клиник для прохождения лечения от наркотической и алкогольной зависимости.

Не меньше была удивлена и его бывшая супруга Ольга Ветер, которая воспитывает их общего сына Михаила. Она писала, что не знала о пагубных привычках экс-мужа и понятия не имеет, как об этом рассказать ребенку, когда тот задаст вопрос: «А где папа?».

По мнению пользователей Instagram, Ольга Ветер простила Глеба Жемчугова

Однако, как оказалось, лечение пошло только на пользу мужчине. Ведь раньше Оля не хотела даже видеть его, просто отпускала Мишу на несколько часов и отлучалась по своим делам, а теперь, судя по новым фотографиям в их микроблоге, они даже вместе отправились на прогулку со своим маленьким сыном.

По мнению пользователей Instagram, Ольга Ветер простила Глеба Жемчугова

Такое положение дел очень удивило их поклонников. Многие даже предположили, что Ветер наконец простила Жемчугова и возможно даст ему шанс на восстановление брака, ради блага их ребенка.
 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Ирина Харчилава Сегодня, 12:14
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