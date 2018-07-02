Путешественник во времени опубликовал видео с рассказом о жизни человечества в 2120 году

В сюжете показан Лас-Вегас через 100 лет, где можно заметить небоскребы необычных форм, между которыми летают машины. Кроме того, мужчина описал изменения, которые ждут население планеты в это время. Сильная жара из-за глобального потепления вынудит людей приспособиться к новым условиям выживания.Также он показал кадры на смартфоне, чтобы подтвердить правдивость информации. Раньше СМИ сообщали о британце, принявшем участие в секретном эксперименте властей, после чего он оказался в 2365 г и был шокирован непривычным зрелищем.