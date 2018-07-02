Британцы запечатлели на камеры массивный и круглый НЛО над Брансли
Британцы запечатлели на камеры массивный и круглый НЛО над Брансли. Объект появился вечером и предпочел скрываться за облаками, чтобы не показываться на глаза людям.
Женщина заметила необычное явление, отметив, что до этого момента небеса были чистыми, после чего стала заниматься домашней работой. Потом любопытная особа решила вернуться на улицу, и была удивлена странным светом, исходящим от неподвижно зависшего в воздухе корабля пришельцев.
Потом НЛО внушительных размеров заметили другие люди и решили опубликовать ролик в сетях. После просмотра сюжета скептики заговорили о лизновидных облаках, напоминающих внешним видом летающие тарелки. Остальные юзеры были уверены, что гуманоиды снова посетили любимую страну.
Женщина заметила необычное явление, отметив, что до этого момента небеса были чистыми, после чего стала заниматься домашней работой. Потом любопытная особа решила вернуться на улицу, и была удивлена странным светом, исходящим от неподвижно зависшего в воздухе корабля пришельцев.
Потом НЛО внушительных размеров заметили другие люди и решили опубликовать ролик в сетях. После просмотра сюжета скептики заговорили о лизновидных облаках, напоминающих внешним видом летающие тарелки. Остальные юзеры были уверены, что гуманоиды снова посетили любимую страну.
Наука
Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 16:40