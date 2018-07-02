Британцы запечатлели на камеры массивный и круглый НЛО над Брансли

Женщина заметила необычное явление, отметив, что до этого момента небеса были чистыми, после чего стала заниматься домашней работой. Потом любопытная особа решила вернуться на улицу, и была удивлена странным светом, исходящим от неподвижно зависшего в воздухе корабля пришельцев.Потом НЛО внушительных размеров заметили другие люди и решили опубликовать ролик в сетях. После просмотра сюжета скептики заговорили о лизновидных облаках, напоминающих внешним видом летающие тарелки. Остальные юзеры были уверены, что гуманоиды снова посетили любимую страну.