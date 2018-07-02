Седокова опубликовала видео зажигательного танца в честь победы России
Анна Седокова продемонстрировала в зажигательном танце, как она рада победе сборной России в матче с командой Испании. Певица опубликовала в Instagram видеоролик, который она посвятила этому событию.
Победа российской сборной у многих болельщиков вызвала искренние чувства гордости и восторга. Вне зависимости от возраста и положения в обществе, все кто болел за российскую сборную, в своих социальных сетях начали публиковать радостные посты. Не стали исключением и звёзды шоу-бизнеса.
Анна Седокова в честь важной спортивной победы выложила в сеть видеоролик с ярким обворожительным танцем. Данная публикация среди подписчиков певицы вызвала настоящий фурор. Поклонники артистки даже забыли о том событии, в честь которого Анна опубликовала пост, в своих комментариях они засыпали звезду комплиментами. Видеоролик певицы уже набрал более полмиллиона лайков.