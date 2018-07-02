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Седокова опубликовала видео зажигательного танца в честь победы России

Анна Седокова продемонстрировала в зажигательном танце, как она рада победе сборной России в матче с командой Испании. Певица опубликовала в Instagram видеоролик, который она посвятила этому событию.

Седокова опубликовала видео зажигательного танца в честь победы России


Победа российской сборной у многих болельщиков вызвала искренние чувства гордости и восторга. Вне зависимости от возраста и положения в обществе, все кто болел за российскую сборную, в своих социальных сетях начали публиковать радостные посты. Не стали исключением и звёзды шоу-бизнеса.

Анна Седокова в честь важной спортивной победы выложила в сеть видеоролик с ярким обворожительным танцем. Данная публикация среди подписчиков певицы вызвала настоящий фурор. Поклонники артистки даже забыли о том событии, в честь которого Анна опубликовала пост, в своих комментариях они засыпали звезду комплиментами. Видеоролик певицы уже набрал более полмиллиона лайков.
 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Алина Сегодня, 16:50
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