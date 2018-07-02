Ольга Рапунцель откровенно рассказала об их с Дмитрием Дмитренко интимной жизни после родов

«Во время соития аж матрас с кровати съезжает, но соседи пока не жалуются», - признается Оля.

«Одной рукой качаем кроватку малышки и параллельно занимаемся сексом. Нас хватает и на ребенка, и на любовь», - объяснила участница.

Недавно девушка дала откровенное интервью, в котором рассказала, как у них с мужем обстояли дела с интимом тогда и сейчас.По словам молодой мамы, будучи на последних сроках беременности, ей приходилось ублажать Диму орально. После родов они тоже не стали слушать рекомендации врачей и терпеть полтора месяца, а сразу принялись наверстывать упущенное.Она также отметила, что старается радовать своего возлюбленного, который требует близости два раза в день, новыми кружевными пеньюарами, это добавляет им страсти в постели.Также Рапунцель рассказала, где во время полового акта находится их с Дмитренко дочь. По словам девушки, ее колыбелька стоит рядом с их кроватью, и поначалу малышка просыпалась и плакала из-за громких стонов, но потом родители приловчились.Стоит сказать, что пользователи Сети были шокированы от того, что рассказала Оля. Одни обвинили ее в бесстыдстве, а другие вообще потребовали написать заявление в органы опеки, чтобы девочку забрали от «родителей-извращенцев».