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Ольга Рапунцель откровенно рассказала об их с Дмитрием Дмитренко интимной жизни после родов

Участница телепроекта «Дом-2» Ольга Рапунцель никогда не скрывала, что «волшебство» играет огромную роль в ее жизни. Поэтому они с супругом Дмитрием Дмитренко не отказывали себе в удовольствии ни во время беременности, ни после появления ребенка.

Недавно девушка дала откровенное интервью, в котором рассказала, как у них с мужем обстояли дела с интимом тогда и сейчас.

Ольга Рапунцель откровенно рассказала об их с Дмитрием Дмитренко интимной жизни после родов

По словам молодой мамы, будучи на последних сроках беременности, ей приходилось ублажать Диму орально. После родов они тоже не стали слушать рекомендации врачей и терпеть полтора месяца, а сразу принялись наверстывать упущенное.

«Во время соития аж матрас с кровати съезжает, но соседи пока не жалуются», - признается Оля.

Ольга Рапунцель откровенно рассказала об их с Дмитрием Дмитренко интимной жизни после родов

Она также отметила, что старается радовать своего возлюбленного, который требует близости два раза в день, новыми кружевными пеньюарами, это добавляет им страсти в постели.

Также Рапунцель рассказала, где во время полового акта находится их с Дмитренко дочь. По словам девушки, ее колыбелька стоит рядом с их кроватью, и поначалу малышка просыпалась и плакала из-за громких стонов, но потом родители приловчились.

Ольга Рапунцель откровенно рассказала об их с Дмитрием Дмитренко интимной жизни после родов

«Одной рукой качаем кроватку малышки и параллельно занимаемся сексом. Нас хватает и на ребенка, и на любовь», - объяснила участница.

Стоит сказать, что пользователи Сети были шокированы от того, что рассказала Оля. Одни обвинили ее в бесстыдстве, а другие вообще потребовали написать заявление в органы опеки, чтобы девочку забрали от «родителей-извращенцев».
 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Ирина Харчилава Сегодня, 11:27
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