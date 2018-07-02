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Ученые до сих пор не могут пояснить феномен хождения по огню без использования защитных средств

Многие ученые видели, как люди ходят по огню без использования защитных средств. Они до сих пор не могут пояснить природу такого феномена, а попытки вывести обличить предполагаемых шарлатанов провалились.

Специалист Гарри Прайс пригласил журналистов, чтобы они тоже посмотрели на опыты с индийским факиром. Куда Букса прогулялся по дороге из угля, имеющей температуру +430 градусов, шокируя своей улыбкой зрителей. После такого чуда многие эксперты решили развенчать мифы об устойчивости человеческого организма и наблюдали за аналогичными действиями полинезийских аборигенов.

Ученые до сих пор не могут пояснить феномен хождения по огню без использования защитных средств


Они видели, как местные колдуны могли ходить по раскаленной магме после пробуждения вулкана, после чего признали свое поражение. Конечно, не каждый человек может повторить такие ритуалы, потому что многие добровольцы погибали в страшных мучениях. Пока некоторые лица считают хождение по огню частью древней магии, секреты которой передаются только посвященным лицам.
 
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Наука
Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 16:30
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