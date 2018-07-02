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Невеста Данилы Козловского Ольга Зуева позирует топлес

Невеста Данилы Козловского модель Ольга Зуева выложила в Instagram фотографию, на которой она изображена топлес. Под фотографией она написала, что свои снимки модель делает теперь самостоятельно.

Невеста Данилы Козловского Ольга Зуева позирует топлес


Ольга Зуева известна в качестве актрисы и режиссёра, а также девушка пытается найти себя в других сферах искусства. По постам в социальных сетях можно прийти к выводу, что звезда решила попробовать себя в качестве модели и фотографа.

Накануне на странице в Instagram актриса опубликовала снимок, на котором она запечатлена топлес. Фотография выполнена в чёрно-белом формате и получилась довольно необычной, она одновременно и скромная, и откровенная. Ольга Зуева на снимке смотрится невероятно трогательно, она как фарфоровая статуэтка кажется очень хрупкой.

Подписчики оценили новые таланты своей любимицы, отметив её мастерство в качестве фотографа. Фанаты Ольги Зуевой в комментариях написали, что актриса обладает интересной, необычной и притягивающей внешностью.
 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Алина Сегодня, 16:20
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