Зрители считают, что Ольга Бузова всем надоела

Однако как отмечают пользователи, Ольга Бузова уже основательно надоела своим подписчикам., - пишет возмущенный пользователь Сети.Благодаря многочисленным съемкам, зрители имеют возможность рассмотреть каждый сантиметр тела знаменитости, но при этом снимки выглядят однотипно – «одни позы, один ракурс».Хейтеры просят неоднозначно Ольгу Бузову: «Исчезни», и считают ее публичность опостылевшей и болезненной.