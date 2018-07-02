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Зрители считают, что Ольга Бузова всем надоела

Популярная ведущая «Дом-2» и певица Ольга Бузова стремительно строит свою артистическую карьеру и участвует в проектах во многих сферах, включая ресторанный бизнес и финансовую деятельность.

Однако как отмечают пользователи, Ольга Бузова уже основательно надоела своим подписчикам.

Зрители считают, что Ольга Бузова всем надоела

«Бузова на протяжении всего дня загружает фото и видео для своей аудитории, за сутки она может опубликовать более пятидесяти «сториз» и около 6 постов и делится с поклонниками абсолютно всем, ничего не стесняясь. Все знают, когда и как Бузова ходит в туалет, как она выглядит без косметики утром, а также видели её неоднократно без одежды», - пишет возмущенный пользователь Сети.

Благодаря многочисленным съемкам, зрители имеют возможность рассмотреть каждый сантиметр тела знаменитости, но при этом снимки выглядят однотипно – «одни позы, один ракурс».

Зрители считают, что Ольга Бузова всем надоела

Хейтеры просят неоднозначно Ольгу Бузову: «Исчезни», и считают ее публичность опостылевшей и болезненной.
 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 11:10
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