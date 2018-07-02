Ортопеды рассказали о тяжелых последствиях неудобной обуви

Ортопед рассказал, что в результате использования для ходьбы неудобной обуви может появиться пяточная шпора, причем как на одной ноге, так и на обеих. Это воспаление пленки, которая соединяет кости стопы. Шпора может вызывать сильнейшие боли и ограничение в движении человека. В этом случае необходимо сделать рентген. При сильном воспалении прописываются мази, таблетки и назначается физиотерапия. Но бывают случаи, когда без оперативного вмешательства не обойтись.Чтобы такого не произошло, ортопеды советуют строго следить за рационом своего питания (соли не должны откладываться) и носить только удобную обувь. Если вам некомфортно в новых туфлях или босоножках, немедленно откажитесь от них.