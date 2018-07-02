АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Внеземные агрессоры за сутки уничтожили процветающие города Гипербореи
EUR 72.99 USD 62.76
Курс валют на 30.06.2018

Радиационное трение может неестественно ускорять электроны в плазме

Учеными предложен новый метод, связанный с ускорением ионов в лазерной плазме, путем генерации сверхсильных квазистатических электрических полей. Полученные результаты работы очень важны для медицины, особенно протонной терапии, как современный метод эффективного лечения заболеваний онкологического характера. Опубликована статья на страницах издания Scientific Reports, представителями международного коллектива физиков, с участием российских ученых.

Используемая при лечении онкологических заболеваний ионизирующая радиация, губительна не только опухоли, но для окружающих здоровых тканей. Данный факт ограничивает требуемую от пучка гамма-лучей мощность, используемую при радиотерапии. Во время лечения выгоднее применение протоны. Точно фокусируемый на опухоли пучок протонов не наносит повреждений окружающим здоровым тканям.
Радиационное трение может неестественно ускорять электроны в плазме


Но для получения таких пучков, необходимо применение дорогостоящего ускорителя заряженных частиц. Данный факт заставляет многие университеты мира работать над поиском альтернативных методов генерации, активирующих пучки, состоящие из сверхбыстрых заряженных частиц. Одним из альтернативных вариантов выбран способ применения лазерного ускорителя.

Ученые исследовали, как распространяется в плазме поток сверхсильного лазерного импульса. В электромагнитном поле, мощностью несколько петаватт и выше, электронами проводится очень интенсивное излучение. «Отдача» от такого излучения, активирует силу радиационного трения, определяющую движение электронов совместно с силой Лоренца. При этом физики обнаружили интересный эффект, при замедлении силой радиационного трения движения электронов в плоскости, которая перпендикулярна направлению распространяемого лазерного луча, происходит ускорение движения электронов, направленное вперед. Получается, что сила помогает эффективному разделению в плазме зарядов, а так же усиливает возникающие при этом продольные электрические поля.
 
Добавить в мои источники Я.Нов
Наука
Добавил: Дмитрий Д Сегодня, 15:50
Новости партнеров
Читайте также
Добавить комментарий



Введите два слова, показанных на изображении:
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
В сетях было опубликовано видео НЛО 11-летней
Два реальных НЛО поразили своим внешним видом
Ольга Бузова заплакала после победы сборной
В Великобритании провели репетицию похорон
Андрей Чуев признался, что называет свою
Путешественник во времени опубликовал видео с
Седокова опубликовала видео зажигательного танца
Британцы запечатлели на камеры массивный и
Ученые до сих пор не могут пояснить феномен
Валентина Матвиенко в Мордовии станцевала под
Невеста Данилы Козловского Ольга Зуева позирует
Никита Турчин восхищается Алианой Устиненко
Жители Челябинска заметили приближение к городу
Ортопеды рассказали о тяжелых последствиях
Радиационное трение может неестественно ускорять
Британские спецслужбы 50 лет занимались поисками
Александра Черно заявила, что если она не уйдет в
Исследователи заметили срочную эвакуацию
Александр Гобозов и Алиана Устиненко сильно
Смертельный отдых: Тунис – новая «кузница» кадров
Криптовалюты внедрились в туристическую отрасль в
В Австралии любопытная туристка чуть не стала
Леонид Якубович признался, что живет отдельно от
Ольга Рапунцель сообщила, что они всем семейством
Ксения Бородина нарисовала цвета флага Сербии
Японцы запечатлели на видео яркий “крутящийся” НЛО
Россия развеяла миф о русской неулыбчивости
Ученые из Канады разработали структуру для
К 2020 году бренд Viatti шинного комплекса KAMA
Загадочный сигнал из бездны Мексиканского залива
Просмотреть все новости