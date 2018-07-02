Британские спецслужбы 50 лет занимались поисками НЛО

В отчетах с конца 40-х годов описано, как агенты расследовали все случаи появления внеземных кораблей пришельцев на территории страны. Они мечтали найти обломки их технологий, чтобы провести опыты и создать земные аналоги. Только в конце 90-х годов проект был закрыт, потому что власти не хотели отвлекать чиновников от важных дел таким направлением.Пока эксперты не знают, что в действительности нашли военные во время своих поисков. Дэвид Кларк получил копии документов, которые раньше не публиковались, после чего не сомневался в желании британцев скопировать аппараты гуманоидов.