Исследователи заметили срочную эвакуацию внеземных кораблей пришельцев с нашей планеты
После проведенных наблюдений исследователи заметили срочную эвакуацию внеземных кораблей пришельцев с нашей планеты. Сейчас активность НЛО стала аналогична событиям, происходящим в 90-х годах.
Эксперты отметили, что после множества сообщений о технологиях гуманоидов, замеченных в разных странах, сейчас ситуация стала меняться. Это беспокоит исследователей, потому что они не могут пояснить ситуацию, скрывающую угрозу для человечества. Возможно, внеземные гости просто убегают отсюда из-за грядущей катастрофы.
Пока американцы сражаются с масштабными пожарами, а Венеция может в любой момент оказаться под водой, да и в других частях планеты много природных катаклизмов. Данная тема обсуждается любителями конца света, однако не стоит полагаться только на поведение пришельцев.