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Исследователи заметили срочную эвакуацию внеземных кораблей пришельцев с нашей планеты

После проведенных наблюдений исследователи заметили срочную эвакуацию внеземных кораблей пришельцев с нашей планеты. Сейчас активность НЛО стала аналогична событиям, происходящим в 90-х годах.

Эксперты отметили, что после множества сообщений о технологиях гуманоидов, замеченных в разных странах, сейчас ситуация стала меняться. Это беспокоит исследователей, потому что они не могут пояснить ситуацию, скрывающую угрозу для человечества. Возможно, внеземные гости просто убегают отсюда из-за грядущей катастрофы.

Исследователи заметили срочную эвакуацию внеземных кораблей пришельцев с нашей планеты


Пока американцы сражаются с масштабными пожарами, а Венеция может в любой момент оказаться под водой, да и в других частях планеты много природных катаклизмов. Данная тема обсуждается любителями конца света, однако не стоит полагаться только на поведение пришельцев.
 
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Наука
Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 15:30
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