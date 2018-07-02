Исследователи заметили срочную эвакуацию внеземных кораблей пришельцев с нашей планеты

Эксперты отметили, что после множества сообщений о технологиях гуманоидов, замеченных в разных странах, сейчас ситуация стала меняться. Это беспокоит исследователей, потому что они не могут пояснить ситуацию, скрывающую угрозу для человечества. Возможно, внеземные гости просто убегают отсюда из-за грядущей катастрофы.Пока американцы сражаются с масштабными пожарами, а Венеция может в любой момент оказаться под водой, да и в других частях планеты много природных катаклизмов. Данная тема обсуждается любителями конца света, однако не стоит полагаться только на поведение пришельцев.