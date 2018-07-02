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Криптовалюты внедрились в туристическую отрасль в виде крипто-туризма

С появлением цифровых денег все больше популярным становится увлечение путешественниками крипто-туризмом. Криптовалюты успешно внедрились в туристическую отрасль. И туроператоры теперь создают специальные программы, с помощью которых можно насладиться красотами Средиземноморья и Сингапура в кругу единомышленников.


Криптовалюты внедрились в туристическую отрасль в виде крипто-туризма


Крипто-путешествия включают в себя проведение конференций, диспутов, выставок, на которых выступают ведущие эксперты. Часто такие туры служат рекламой первичного размещения криптовалюты. В частности, Израиль является одной из платформ для блокчейн-стартапов.
У активно развивающегося крипто-туризма есть немало критиков, которые считают, что подобные туры – это всего лишь азартные пиршества, в ходе которых желающих доставляют куда-нибудь в курортное место в казино, где участники просто весело проводят время.

Однако сторонники крипто-туризма полагают, что данное направление туристической отрасли – это чудесная площадка для продвижения инноваций в данной сфере.
 
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Общество
Добавил: Ирина Казаренкова Сегодня, 15:20
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