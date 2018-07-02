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В Австралии любопытная туристка чуть не стала жертвой акул

В Австралии любопытная туристка чуть не стала жертвой акул. Она захотела покормить хищниц, но подверглась нападению 2-метровых особей.

Девушка вместе с друзьями находилась на морской прогулке, но заметила небольших обитателей глубин возле яхты. Сначала она бросала им рыбу, привлекшую внимание донных акул. Они тоже решили полакомиться легкой добычей, после чего любительница приключений решила продолжить кормежку.

В Австралии любопытная туристка чуть не стала жертвой акул


Она слишком близко наклонялась к воде, несмотря на предупреждения местных жителей, пока небольшие хищники просто сосали ее пальцы ног, как котята. Потом одна взрослая хищница потащила ее вниз, но туристку удалось спасти. Она не пострадала во время столкновения с противником и хочет продолжить столь опасное занятие.
 
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Происшествия
Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 15:10
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