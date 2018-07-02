Беременную Ксению Собчак раскритиковали за пьяную поездку в машине по центру Москвы

«Но люди не спят ночью. Триста... Три, сорок семь минут», - едва выговаривая констатирует время Ксения.

Так, на днях пользователи соцсети Instagram обратили внимание на ролик, который сняла сама теледива. В нем, сидя на пассажирском сидении, она снимает дорогу и общается со своими подписчиками заплетающимся языком.Затем камера начинает снимать уже саму знаменитость и ее мужа Максима Виторгана, который сидел сзади и пытался убедить супругу прекратить съемку.Стоит сказать, что многих данное видео повергло в шок, поскольку если Собчак действительно беременна, то алкоголь может пагубно повлиять на развитие плода, и девушка не может об этом не знать.Однако некоторые уверены, что именно таким способом ведущая решила опровергнуть слухи о том, что она ждет второго ребенка. Ведь обтягивающие ее талию наряды с этим заданием не справились.Тем не менее, даже если теледива не находится в положении, фанаты считают ее поведение предосудительным, поскольку всего несколько месяцев назад она была кандидатом в президенты России.