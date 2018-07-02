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Беременную Ксению Собчак раскритиковали за пьяную поездку в машине по центру Москвы

После того, как в Сети появились слухи о том, что бывшая ведущая реалити-шоу «Дом-2», а ныне успешный журналист, политический деятель и ведущая многих светских мероприятий Ксения Собчак ждет второго ребенка, публика стала обращаться на нее гораздо больше внимания.

Так, на днях пользователи соцсети Instagram обратили внимание на ролик, который сняла сама теледива. В нем, сидя на пассажирском сидении, она снимает дорогу и общается со своими подписчиками заплетающимся языком.

Беременную Ксению Собчак раскритиковали за пьяную поездку в машине по центру Москвы

Затем камера начинает снимать уже саму знаменитость и ее мужа Максима Виторгана, который сидел сзади и пытался убедить супругу прекратить съемку.

«Но люди не спят ночью. Триста... Три, сорок семь минут», - едва выговаривая констатирует время Ксения.

Стоит сказать, что многих данное видео повергло в шок, поскольку если Собчак действительно беременна, то алкоголь может пагубно повлиять на развитие плода, и девушка не может об этом не знать.

Беременную Ксению Собчак раскритиковали за пьяную поездку в машине по центру Москвы

Однако некоторые уверены, что именно таким способом ведущая решила опровергнуть слухи о том, что она ждет второго ребенка. Ведь обтягивающие ее талию наряды с этим заданием не справились.

Тем не менее, даже если теледива не находится в положении, фанаты считают ее поведение предосудительным, поскольку всего несколько месяцев назад она была кандидатом в президенты России.
 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Ирина Харчилава Сегодня, 10:33
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