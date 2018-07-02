Леонид Якубович признался, что живет отдельно от жены

Леонид Якубович назвал себя непрофессиональным актёром, поэтому он боится повториться в выражении лица, в связи с этим не смотрит повторов передач со своим участием, а также запрещает смотреть их своей жене. Шоумен редко выбирается к дочери с женой. Из-за лишнего веса у Якубовича с 2015 года начали появляться проблемы со здоровьем, но он вовремя исправил своё положение, занявшись спортом.Также Леонид Якубович рассказал о трагическом эпизоде в своей жизни, однажды он стал участником ДТП со смертельным исходом одного человека. Авария произошла не по вине телеведущего, однако после этого Якубович долгое время побаивался садиться за руль автомобиля.