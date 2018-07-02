Леонид Якубович признался, что живет отдельно от жены
Известный шоумен Леонид Якубович в телепередаче «Честное слово» рассказал о своей жизни. По словам телеведущего, в связи с работой на «Поле чудес» большую часть времени он проживает отдельно от супруги.
Леонид Якубович назвал себя непрофессиональным актёром, поэтому он боится повториться в выражении лица, в связи с этим не смотрит повторов передач со своим участием, а также запрещает смотреть их своей жене. Шоумен редко выбирается к дочери с женой. Из-за лишнего веса у Якубовича с 2015 года начали появляться проблемы со здоровьем, но он вовремя исправил своё положение, занявшись спортом.
Также Леонид Якубович рассказал о трагическом эпизоде в своей жизни, однажды он стал участником ДТП со смертельным исходом одного человека. Авария произошла не по вине телеведущего, однако после этого Якубович долгое время побаивался садиться за руль автомобиля.
Леонид Якубович назвал себя непрофессиональным актёром, поэтому он боится повториться в выражении лица, в связи с этим не смотрит повторов передач со своим участием, а также запрещает смотреть их своей жене. Шоумен редко выбирается к дочери с женой. Из-за лишнего веса у Якубовича с 2015 года начали появляться проблемы со здоровьем, но он вовремя исправил своё положение, занявшись спортом.
Также Леонид Якубович рассказал о трагическом эпизоде в своей жизни, однажды он стал участником ДТП со смертельным исходом одного человека. Авария произошла не по вине телеведущего, однако после этого Якубович долгое время побаивался садиться за руль автомобиля.