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Россия развеяла миф о русской неулыбчивости

Генеральный директор и ведущий бизнес-тренер компании «Лаборатория гостеприимства» Галина Анохина уверена, что проведение ЧМ-2018 в двенадцать городах России поспособствовало тому, что полностью развеян миф о русской неулыбчивости среди иностранцев.


Россия развеяла миф о русской неулыбчивости


Расхожее мнение о том. что россияне – черствые и холодные люди – появилось на Западе давно. Все из-за различия в менталитете: американцы и европейцы за дежурной стандартной улыбкой всегда скрывают свое истинное настроение и чувства. Кажущееся радушие зачастую оказывается хорошо отрепетированной маской. У русских все иначе: улыбку россиянина надо «заслужить», но зато она является стопроцентной гарантией хорошего отношения и не таит никаких подвохов.

Болельщики ЧМ из Британии, Нигерии, Бразилии, Мексики и других стран пришли к выводу, что их масс-медиа представляют Россию необъективно. Они были восхищены отличным приемом, радушием обслуживающего персонала, разнообразием культурных мероприятий, которыми порадовала Россия как страна-организатор чемпионата.

Больше всего иностранцев поразило в россиянах следующее: готовность незамедлительно прийти на помощь в любой ситуации, обширный кругозор (всегда есть о чем поговорить), толерантность и ,естественно, искренняя светящаяся улыбка! Многие заграничные гости, побывавшие в России впервые, готовы приехать сюда вновь.
 
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Общество
Добавил: Ирина Казаренкова Сегодня, 14:40
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