Ученые из Канады разработали структуру для невидимого материала

Как рассказали специалисты Национального научно-исследовательского института Канады, в работе ткани участвует прибор, генерирующий высокочастотные импульсы. Ими активируются на ткани особые частицы, позволяющие ей активировать перераспределение света с эффектом обратной стороны. Способности прибора испытали на небольшом предмете, который накрыли экспериментальным полотном. Когда на него попадал свет, наблюдалась его почти полная прозрачность с ощущением эффекта силуэта.Специалисты объяснили, что весь спектр света, попадая на устройство, фокусируется только в один оттенок. Конкретный пример, показал успешное преобразование потоков в зеленый. В скором будущем возможна и регулировка, путем подстройки под окружающую среду.Ученые уверены, что технология найдет применение не только как «плащ-невидимка», но и поможет идентифицировать меньшие объекты. Специалисты уже усовершенствуют механизм по перераспределению света, теперь предметы получаются полностью прозрачными.