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Ученые из Канады разработали структуру для невидимого материала

Учеными Канады создана разработка уникального плаща-невидимки. Особенность материал заключается в возможности перераспределения света, который попадает на него поверхность, причем получается эффект при накрытии материалом любого объекта, делая его практически прозрачным.

Как рассказали специалисты Национального научно-исследовательского института Канады, в работе ткани участвует прибор, генерирующий высокочастотные импульсы. Ими активируются на ткани особые частицы, позволяющие ей активировать перераспределение света с эффектом обратной стороны. Способности прибора испытали на небольшом предмете, который накрыли экспериментальным полотном. Когда на него попадал свет, наблюдалась его почти полная прозрачность с ощущением эффекта силуэта.
Ученые из Канады разработали структуру для невидимого материала


Специалисты объяснили, что весь спектр света, попадая на устройство, фокусируется только в один оттенок. Конкретный пример, показал успешное преобразование потоков в зеленый. В скором будущем возможна и регулировка, путем подстройки под окружающую среду.

Ученые уверены, что технология найдет применение не только как «плащ-невидимка», но и поможет идентифицировать меньшие объекты. Специалисты уже усовершенствуют механизм по перераспределению света, теперь предметы получаются полностью прозрачными.
 
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Наука
Добавил: Дмитрий Д Сегодня, 14:30
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