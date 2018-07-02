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Загадочный сигнал из бездны Мексиканского залива был зафиксирован американскими учеными

Американские ученые зафиксировали загадочный сигнал из бездны Мексиканского залива. Сюда были срочно отправлены субмарины, а также эксперты отметили, что до сих пор плохо изучили эту подводную территорию.

Впервые его заметили специалисты, когда составляли карты побережья, а сейчас они выдвинули несколько версий события. Это могло быть судно, которое не зафиксировано в отчетах об авариях, а также аномалия могла быть вызвана породами, имеющими особые свойства на глубине.

Загадочный сигнал из бездны Мексиканского залива был зафиксирован американскими учеными


Некоторые исследователи утверждают, что виновниками необычного послания стали пришельцы. Они часто замечали НЛО, которые вылетали из воды в этом районе. Не исключено, что внеземные гости имеют свои подводные базы и общаются со своими собратьями.
 
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Наука
Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 14:20
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