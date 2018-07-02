Загадочный сигнал из бездны Мексиканского залива был зафиксирован американскими учеными

Впервые его заметили специалисты, когда составляли карты побережья, а сейчас они выдвинули несколько версий события. Это могло быть судно, которое не зафиксировано в отчетах об авариях, а также аномалия могла быть вызвана породами, имеющими особые свойства на глубине.Некоторые исследователи утверждают, что виновниками необычного послания стали пришельцы. Они часто замечали НЛО, которые вылетали из воды в этом районе. Не исключено, что внеземные гости имеют свои подводные базы и общаются со своими собратьями.