АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Внеземные агрессоры за сутки уничтожили процветающие города Гипербореи
EUR 72.99 USD 62.76
Курс валют на 30.06.2018

Хейтеры раскритиковали обколотые губы Ксении Бородиной

Внешность популярной ведущей «Дом-2» Ксении Бородиной уже не раз становилась предметом жарких обсуждений в Сети.

Вот и недавно хейтеры опять обратили внимание на «обколотые губы» знаменитости.

Хейтеры раскритиковали обколотые губы Ксении Бородиной

Особенно возмущает антифанатов тот факт, что сама Бородина ругает участниц телестройки за нездоровее увлечение пластическими операциями, тогда как сама не меньше их злоупотребляет косметическими процедурами.

Примечательно, что пока другие звезды игнорируют нападки хейтеров, Ксения очень болезненно воспринимает критику в свой адрес, особенно касающуюся ее внешнего вида.

Ксения назвала интерес к ее «обколотым» губам нездоровым, а людей обсуждающих эту тему больными и даже порекомендовала им обратиться к врачам.

 
Добавить в мои источники Я.Нов
Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 09:53
Новости партнеров
Читайте также
Добавить комментарий



Введите два слова, показанных на изображении:
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Катерина Шпица похвасталась паспортом болельщика
Хейтеры раскритиковали обколотые губы Ксении
Победившая рак Елена Степунина перестала скрывать
Ольгу Бузову раскритиковали за безграмотность и
Древние записи в библиотеке города Ладакх
В одном из эфиров зрители «Дома-2» увидели, что
Внеземные агрессоры за сутки уничтожили
Антона Гусева перепутали с уличным бомжом
Эмили Ратаковски опубликовала фото в крохотном
Светлана Лобода показала фанатам кадры из нового
Корова год прожила в лесу, практически
Средневысотный беспилотник совершит первый в
Жующие болельщики в кокошниках на матче
Анна Седокова опубликовала "знойное" фото из
Битву вратарей в матче Хорватия – Дания
Instagram вышла в облегченном варианте версии для
Сибирские ученые нашли возможность рассмотреть
Приложение Сбербанка рекомендует удаление Telegram
«Росатом» разрабатывает технологию защиты Земли
Тим Кук рассказал про его попытку воспользоваться
Россия бьёт Испанию: По законам футбольной
Российские звезды поздравили нашу сборную с
Ольга Рапунцель и Дмитрий Дмитренко отметили
Пользователи Сети перепутали уличного бомжа с
Пользователи Instagram раскритиковали Ольгу
«Сорочий мост» помог организовать связь между
Недоброжелатели назвали Ольгу Бузову ожившим
Жена Дмитрия Тарасова похвасталась новым луком
В ресторане Ольги Бузовой можно посмотреть прямые
Сын Таисии Повалий унизил мать перед поклонниками
Просмотреть все новости