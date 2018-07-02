Хейтеры раскритиковали обколотые губы Ксении Бородиной

Вот и недавно хейтеры опять обратили внимание на «обколотые губы» знаменитости.Особенно возмущает антифанатов тот факт, что сама Бородина ругает участниц телестройки за нездоровее увлечение пластическими операциями, тогда как сама не меньше их злоупотребляет косметическими процедурами.Примечательно, что пока другие звезды игнорируют нападки хейтеров, Ксения очень болезненно воспринимает критику в свой адрес, особенно касающуюся ее внешнего вида.Ксения назвала интерес к ее «обколотым» губам нездоровым, а людей обсуждающих эту тему больными и даже порекомендовала им обратиться к врачам.