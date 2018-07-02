Пользователей сетей испугал паранормальный “огненный скелет” в горящей машине

Он зафиксировал необычный фантом, который показался в ловушке пожара и пытался выбраться из транспорта. Сначала люди возмутились кошмарным фото, но потом осознали, что в этом месте не было живых людей. Многие юзеры не могли понять, почему это мистическое чудо решило показать себя во всей красе.Некоторые лица предположили, что скелет принадлежит темноволосой женщине, пытающейся сообщить о катастрофе. Самые впечатлительные особы назвали событие знаком небес, предупреждающим человечество об опасности.