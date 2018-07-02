Пользователей сетей испугал паранормальный “огненный скелет” в горящей машине
Пользователей сетей испугал паранормальный “огненный скелет” в горящей машине. Сюжет был опубликован на “Reddit” свидетелем события.
Он зафиксировал необычный фантом, который показался в ловушке пожара и пытался выбраться из транспорта. Сначала люди возмутились кошмарным фото, но потом осознали, что в этом месте не было живых людей. Многие юзеры не могли понять, почему это мистическое чудо решило показать себя во всей красе.
Некоторые лица предположили, что скелет принадлежит темноволосой женщине, пытающейся сообщить о катастрофе. Самые впечатлительные особы назвали событие знаком небес, предупреждающим человечество об опасности.