Победившая рак Елена Степунина перестала скрывать лицо сына

Напомним, что в мае этого года малышу исполнилось полтора года, однако за все это время молодая мама так и не решилась показать его лицо своим поклонникам. Сейчас Лена призналась, что причина крылась в том, что она очень боялась, что ее ребенка сглазят.Но, судя по всему, что-то изменилось в сознании девушки, поскольку на днях она все же развернула коляску с мальчиком лицом к камере и даже не стала прятать его внешность за милыми стикерами.Стоит отметить, что подписчики Степуниной умилились от увиденных фотографий с Матвеем. По их мнению, он очень похож на свою маму. В комментариях они похвалили экс-звезду телестройки за смелость и решительность, отметив, что ей нечего бояться, ведь сын у нее крещен и за его безопасность отвечает ангел-хранитель.Также стоит сказать, что с некоторых пор молодая мама растит ребенка одна. В конце весны в своем микроблоге она опубликовала пост, в котором прозрачно намекнула на то, что мужа у нее нет.По мнению некоторых фанатов, мужчина не выдержал испытания страшной болезнью и просто сбежал, пока его возлюбленная отчаянно пыталась одолеть онкологию.