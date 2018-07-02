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Канадцы запечатлели на камеры парящих в небе пришельцев

В сетях появилось видео, опубликованное жителями Монреаля. Канадцы запечатлели на камеры парящих в небе пришельцев, когда они наблюдали за деятельностью горожан.

Канадцы запечатлели на камеры парящих в небе пришельцев


Свидетели события отметили, что эти существа небольших размеров находились в НЛО, имевшего форму конуса. Кроме того, объект был защищен материалом, способным отражать и менять цвет, а также двигался на малой скорости. Внеземной корабль завис над территорией, после чего исчез на глазах у изумленных людей в воздухе.



Горожане часто видят гуманоидов, появляющихся во время рабочего дня. Исследователи предположили, что они собирают сведения о землянах, а скептики упомянули устройство синоптиков, изучающее погоду.
 
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Наука
Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 13:50
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