Канадцы запечатлели на камеры парящих в небе пришельцев

Свидетели события отметили, что эти существа небольших размеров находились в НЛО, имевшего форму конуса. Кроме того, объект был защищен материалом, способным отражать и менять цвет, а также двигался на малой скорости. Внеземной корабль завис над территорией, после чего исчез на глазах у изумленных людей в воздухе.Горожане часто видят гуманоидов, появляющихся во время рабочего дня. Исследователи предположили, что они собирают сведения о землянах, а скептики упомянули устройство синоптиков, изучающее погоду.