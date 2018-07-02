Ольгу Бузову раскритиковали за безграмотность и попросили надеть лифчик
Популярная ведущая «Дом-2» и певица Ольга Бузова вновь стала объектом для насмешек хейтеров, которые раскритиковали ее безграмотность, а также неприличный внешний вид.
В комментарии к одному из последних постов Ольга Бузова написала что любит «знакомится с людьми» и злопыхатели тут же указали на отсутствие мягкого знака в слове.
Впрочем, о безграмотности подписчики говорили намного меньше, чем о внешнем виде знаменитости.
Хейтеры назвали Бузову в бирюзовой маечке «мужиком» и призвали надеть бюстгальтер.
«Почему не одеваете лифчик так красивее мне кажется, чем без», «Сейчас модно ходить без нижнего белья и светить сосками?», «Что за мужик? Бузильда, ты ли это?», - резвились в комментариях подписчики.
В непонятном для многих пользователей образе Ольга Бузова провела довольно много времени, появляясь без лифчика и в основных публикациях и в «сториз» в Instagram.
Некоторые из подписчиков даже предположили, что такая форма одежды вызвана отсутствием секса, ведь на любовные развлечения у звезды, по ее словам, просто нет времени.
В комментарии к одному из последних постов Ольга Бузова написала что любит «знакомится с людьми» и злопыхатели тут же указали на отсутствие мягкого знака в слове.
Впрочем, о безграмотности подписчики говорили намного меньше, чем о внешнем виде знаменитости.
Хейтеры назвали Бузову в бирюзовой маечке «мужиком» и призвали надеть бюстгальтер.
«Почему не одеваете лифчик так красивее мне кажется, чем без», «Сейчас модно ходить без нижнего белья и светить сосками?», «Что за мужик? Бузильда, ты ли это?», - резвились в комментариях подписчики.
В непонятном для многих пользователей образе Ольга Бузова провела довольно много времени, появляясь без лифчика и в основных публикациях и в «сториз» в Instagram.
Некоторые из подписчиков даже предположили, что такая форма одежды вызвана отсутствием секса, ведь на любовные развлечения у звезды, по ее словам, просто нет времени.