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Ольгу Бузову раскритиковали за безграмотность и попросили надеть лифчик

Популярная ведущая «Дом-2» и певица Ольга Бузова вновь стала объектом для насмешек хейтеров, которые раскритиковали ее безграмотность, а также неприличный внешний вид.

В комментарии к одному из последних постов Ольга Бузова написала что любит «знакомится с людьми» и злопыхатели тут же указали на отсутствие мягкого знака в слове.

Ольгу Бузову раскритиковали за безграмотность и попросили надеть лифчик

Впрочем, о безграмотности подписчики говорили намного меньше, чем о внешнем виде знаменитости.

Хейтеры назвали Бузову в бирюзовой маечке «мужиком» и призвали надеть бюстгальтер.

Ольгу Бузову раскритиковали за безграмотность и попросили надеть лифчик

«Почему не одеваете лифчик так красивее мне кажется, чем без», «Сейчас модно ходить без нижнего белья и светить сосками?», «Что за мужик? Бузильда, ты ли это?», - резвились в комментариях подписчики.

В непонятном для многих пользователей образе Ольга Бузова провела довольно много времени, появляясь без лифчика и в основных публикациях и в «сториз» в Instagram.

Ольгу Бузову раскритиковали за безграмотность и попросили надеть лифчик

Некоторые из подписчиков даже предположили, что такая форма одежды вызвана отсутствием секса, ведь на любовные развлечения у звезды, по ее словам, просто нет времени.
 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 09:39
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