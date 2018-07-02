Ольгу Бузову раскритиковали за безграмотность и попросили надеть лифчик

В комментарии к одному из последних постов Ольга Бузова написала что любит «знакомится с людьми» и злопыхатели тут же указали на отсутствие мягкого знака в слове.Впрочем, о безграмотности подписчики говорили намного меньше, чем о внешнем виде знаменитости.Хейтеры назвали Бузову в бирюзовой маечке «мужиком» и призвали надеть бюстгальтер., - резвились в комментариях подписчики.В непонятном для многих пользователей образе Ольга Бузова провела довольно много времени, появляясь без лифчика и в основных публикациях и в «сториз» в Instagram.Некоторые из подписчиков даже предположили, что такая форма одежды вызвана отсутствием секса, ведь на любовные развлечения у звезды, по ее словам, просто нет времени.