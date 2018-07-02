Тимати подарил кольцо с бриллиантом четырехлетней дочери

Свою единственную дочь музыкант балует постоянно. Бабушка малышки под роликом разместила комментарий от имени Алисы: «Папа меня очень любит». Подписчики Instagram – поклонники рэпера в большинстве своем отнеслись к событию с трепетом и волнением. Лишь некоторые с явной долей иронии предположили, что колечко осталось у Тимати после расставания с Анастасией Решетовой, вот и подарил он украшение дочери.Щедрый папа, в свою очередь, в комментариях в сети предлагает малышке дать поносить кольцо маме, если та попросит.