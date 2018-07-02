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Тимати подарил кольцо с бриллиантом четырехлетней дочери

Симона Юнусова в Instagram разместила видеоролик: 34-летний рэпер Тимати дарит своей четырехлетней дочери Алисе кольцо с желтым камнем в виде сердца. Пользователи тут же определили, что это бриллиант.

Тимати подарил кольцо с бриллиантом четырехлетней дочери


Свою единственную дочь музыкант балует постоянно. Бабушка малышки под роликом разместила комментарий от имени Алисы: «Папа меня очень любит». Подписчики Instagram – поклонники рэпера в большинстве своем отнеслись к событию с трепетом и волнением. Лишь некоторые с явной долей иронии предположили, что колечко осталось у Тимати после расставания с Анастасией Решетовой, вот и подарил он украшение дочери.

Щедрый папа, в свою очередь, в комментариях в сети предлагает малышке дать поносить кольцо маме, если та попросит.
 
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Общество / ШоуБиз
Добавил: Ирина Казаренкова Сегодня, 13:00
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