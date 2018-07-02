В России создан новый материал из сверхморозостойкого пластика
Специалистами московского НИТУ МИСиС разработан состав нового полимера, причем особенность полученного пластика заключается в способности материала сохранять свою структуру в условия сверх низких температур, пока удалось достичь показателя до минус 80 градусов.
Специалистами, рассматривается применение материала в качестве укрепления прочности металлических частей подшипников. Данная механическая составляющая широко используется в Арктике, при добыче полезных ископаемых.
Обычным подшипникам трудно выдерживать холода. При этом на каждую их поломку затрачиваются большие финансовые ресурсы. Данные обстоятельства ставят перед добывающими организациями принципиально важный вопрос по использованию машин, в составе которых есть такие важные подвижные частями, которые могли бы эксплуатироваться при нестандартных условиях и выдерживать нагрузки максимально долго. Информация из сообщений, опубликованных в «Известиях».
Так же, разработчик рассматривает возможность применения нового материала при производстве корпусов полярных вездеходов, в частности - конструкций их облицовочных панелей. Будут их делать таким образом, чтобы чередовались пористые и сплошные слои. Как рассказали специалисты, благодаря новой структуре, можно добиться свойств пластин по качеству с максимально возможной ударопрочностью. Так же отмечается, что уже деформированный пластик обладает способностью восстанавливать свою прежнюю форму. Разработчиками акцентируется внимание и на том, что получился полимер уникальный по своей долговечности и экологичности.
Специалистами, рассматривается применение материала в качестве укрепления прочности металлических частей подшипников. Данная механическая составляющая широко используется в Арктике, при добыче полезных ископаемых.
Обычным подшипникам трудно выдерживать холода. При этом на каждую их поломку затрачиваются большие финансовые ресурсы. Данные обстоятельства ставят перед добывающими организациями принципиально важный вопрос по использованию машин, в составе которых есть такие важные подвижные частями, которые могли бы эксплуатироваться при нестандартных условиях и выдерживать нагрузки максимально долго. Информация из сообщений, опубликованных в «Известиях».
Так же, разработчик рассматривает возможность применения нового материала при производстве корпусов полярных вездеходов, в частности - конструкций их облицовочных панелей. Будут их делать таким образом, чтобы чередовались пористые и сплошные слои. Как рассказали специалисты, благодаря новой структуре, можно добиться свойств пластин по качеству с максимально возможной ударопрочностью. Так же отмечается, что уже деформированный пластик обладает способностью восстанавливать свою прежнюю форму. Разработчиками акцентируется внимание и на том, что получился полимер уникальный по своей долговечности и экологичности.
Наука
Добавил: Дмитрий Д Сегодня, 13:10