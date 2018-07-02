В России создан новый материал из сверхморозостойкого пластика

Специалистами, рассматривается применение материала в качестве укрепления прочности металлических частей подшипников. Данная механическая составляющая широко используется в Арктике, при добыче полезных ископаемых.Обычным подшипникам трудно выдерживать холода. При этом на каждую их поломку затрачиваются большие финансовые ресурсы. Данные обстоятельства ставят перед добывающими организациями принципиально важный вопрос по использованию машин, в составе которых есть такие важные подвижные частями, которые могли бы эксплуатироваться при нестандартных условиях и выдерживать нагрузки максимально долго. Информация из сообщений, опубликованных в «Известиях».Так же, разработчик рассматривает возможность применения нового материала при производстве корпусов полярных вездеходов, в частности - конструкций их облицовочных панелей. Будут их делать таким образом, чтобы чередовались пористые и сплошные слои. Как рассказали специалисты, благодаря новой структуре, можно добиться свойств пластин по качеству с максимально возможной ударопрочностью. Так же отмечается, что уже деформированный пластик обладает способностью восстанавливать свою прежнюю форму. Разработчиками акцентируется внимание и на том, что получился полимер уникальный по своей долговечности и экологичности.