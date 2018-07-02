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В одном из эфиров зрители «Дома-2» увидели, что Илью Яббарова заводит Александра Черно

Долгое время зрители телепроекта «Дом-2» не могли понять, что Иосифа Оганесяна привлекает к Александре Черно. Ведь помимо склочного характера, она, по мнению многих, обладает не самой симпатичной внешностью и далеко не идеальной фигурой.

В конечном итоге, поклонники реалити-шоу сошлись на том, что у молодого человека какие-то нарушения в психике, так как нормальный парень вряд ли бы согласился иметь дело с Сашей, а тем более видеть ее в своей постели, даже за большие гонорары.

В одном из эфиров зрители «Дома-2» увидели, что Илью Яббарова заводит Александра Черно

Однако, на днях выяснилось, что Черно есть еще один тайный «поклонник». В частности, фанаты обсуждают кадры из эфира с участием Ильи Яббарова, который завалил возлюбленную Оганесяна во время ее очередного занятия по «перезагрузке».

Но зрителей привлекли совсем не танцы и приколы ребят на камеру. От них не скрылось того, что в процессе «веселья» избранник Алены Савкиной настолько увлекся, что даже возбудился, и ни от кого-нибудь, а именно от Саши.

«Кто бы мог подумать, что Илья настолько заинтересуется Александрой», «Это что выходит, Яббарову уже Савкиной не хватает?», «Какой стыд», «Фу, как мерзко», - высказывались поклонники телестройки в соцсетях.
 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Ирина Харчилава Сегодня, 09:15
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