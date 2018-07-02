Диетологи рассказали какие продукты для детей под запретом

Как известно, родители особо не «заморачиваются» над тем, чем накормить свое чадо, особенно на отдыхе: в магазине приобретаются сухие хлопья, печенье, соки, творожки и йогурты. И написано на продуктах, что изготовлены они именно для детей. Ну а дочитаться, из каких конкретно ингредиентов сделано детское питание, терпения хватает не у всех взрослых. А потом приходится «пожинать плоды» в виде нездоровья детей.Диетологи настоятельно рекомендуют покупные соки из-за высокого содержания в них сахара заменить на соки собственного приготовления, так как резкое повышение сахара в крови ребенка приводит к заболеваниям кровеносной системы, а в последствии – к повышению веса.Перекусы из печенья, сухариков и детских чипсов могут осложнить работу ЖКТ ребенка из-за высокого содержания маргарина и растительных жиров. В производстве творожков, сырков и йогуртов для детей часто используют пальмовое масло. А каши и хлопья из пшеничной муки почти не содержат полезных микроэлементов и витаминов из-за термообработки.Так что не все, что вкусно, то полезно: это правило нужно помнить, особенно применительно к детям, ведь детский организм только формируется. И то, чем вы сейчас кормите своих детей, может обернуться для них нездоровьем в будущем.