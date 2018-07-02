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Диетологи рассказали какие продукты для детей под запретом

Обеспокоенные частыми проблемами с желудочно-кишечным трактом у современных детей и их ранним ожирением диетологи рассказали, какие продукты находятся под запретом.

Диетологи рассказали какие продукты для детей под запретом


Как известно, родители особо не «заморачиваются» над тем, чем накормить свое чадо, особенно на отдыхе: в магазине приобретаются сухие хлопья, печенье, соки, творожки и йогурты. И написано на продуктах, что изготовлены они именно для детей. Ну а дочитаться, из каких конкретно ингредиентов сделано детское питание, терпения хватает не у всех взрослых. А потом приходится «пожинать плоды» в виде нездоровья детей.

Диетологи настоятельно рекомендуют покупные соки из-за высокого содержания в них сахара заменить на соки собственного приготовления, так как резкое повышение сахара в крови ребенка приводит к заболеваниям кровеносной системы, а в последствии – к повышению веса.
Перекусы из печенья, сухариков и детских чипсов могут осложнить работу ЖКТ ребенка из-за высокого содержания маргарина и растительных жиров. В производстве творожков, сырков и йогуртов для детей часто используют пальмовое масло. А каши и хлопья из пшеничной муки почти не содержат полезных микроэлементов и витаминов из-за термообработки.

Так что не все, что вкусно, то полезно: это правило нужно помнить, особенно применительно к детям, ведь детский организм только формируется. И то, чем вы сейчас кормите своих детей, может обернуться для них нездоровьем в будущем.
 
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Общество
Добавил: Ирина Казаренкова Сегодня, 12:10
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