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Антона Гусева перепутали с уличным бомжом

Несколько дней назад в Сети появилось фото спящего на уличной лавке мужчины, поразительно похожего на экс-участника «Дом-2» Антона Гусева.

Как известно, супруг Виктории Романец уже несколько месяцев не бреется и не стрижется, что придает ему не очень опрятный вид и вызывает множество ироничных нареканий со стороны поклонников.

Антона Гусева перепутали с уличным бомжом

Кто-то из пользователей опубликовал на днях фотографию бомжа, спящего на автобусной остановке.

Антона Гусева перепутали с уличным бомжом

Так как опустившийся мужчина был очень похож на Гусева, то подписчики тут же обратились к его супруге за разъяснениями.

Антона Гусева перепутали с уличным бомжом

Примечательно, что личность мужчины идентифицировать не удалось, но поползли слухи, что Романец выгнала Антона после очередной ссоры, и ему пришлось ночевать на улице.
 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 08:53
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