Антона Гусева перепутали с уличным бомжом

Как известно, супруг Виктории Романец уже несколько месяцев не бреется и не стрижется, что придает ему не очень опрятный вид и вызывает множество ироничных нареканий со стороны поклонников.Кто-то из пользователей опубликовал на днях фотографию бомжа, спящего на автобусной остановке.Так как опустившийся мужчина был очень похож на Гусева, то подписчики тут же обратились к его супруге за разъяснениями.Примечательно, что личность мужчины идентифицировать не удалось, но поползли слухи, что Романец выгнала Антона после очередной ссоры, и ему пришлось ночевать на улице.