Фигуристка Евгения Медведева встречается с финалистом шоу «Голос. Дети»

В сердце Евгении Медведевой зародилась любовь, её избранником стал Кристиан Костов, вышедший в финал популярного шоу «Голос. Дети». Увидев молодых людей на тусовке в московском парке Горького, журналисты сразу узнали в каких отношениях состоит пара. Евгении и Кристиану по 18 лет и вели они себя, как влюблённая пара – они держались за руки, не отрывая при этом друг от друга глаз.На Олимпиаде за соперничеством Медведевой и Загитовой следил практически весь мир, но Евгения уступила Алине золото. По этому поводу фигуристка переживать не стала, она сменила тренера и выступила ведущей на проекте «Ледниковый период», а также побывала на ток-шоу, посвящённом «Евровидению», где и встретила Кристиана Костова.После съёмок ток-шоу молодые люди обменялись номерами телефонов, затем у них завязалась переписка, и несколько свиданий. Несмотря на то, что Евгения Медведева проводит много времени за тренировками, с Кристианом она находится постоянно на связи.