В Лондоне в зоопарке необычным способом спасают животных от жары
Работники Лондонского зоопарка из-за тридцатиградусной жары были вынуждены придумать необычный способ, чтобы спасать животных от обезвоживания. Они превратили вкусные лакомства в мороженое.
Ледяные шарики с замороженными кусочками семян, фруктов, орехов находят гориллы и шимпанзе в своих вольерах в Лондонском зоопарке. Эти вкусные и полезные, поскольку не содержат сахара, «подарочки» обезьяны с удовольствием поедают, тем самым утоляют и голод, и жажду.
А вот пингвины и тигры справляются с высокой температурой воздуха самостоятельно, и для них не нужны особые изощрения в кормлении.
Изобретение лондонских сотрудников зоопарка нельзя назвать ноу-хау. Ранее в зоопарке Казани белых медведей кормили ледяными шариками «мороженого» с рыбой, овощами и салатом.
Ледяные шарики с замороженными кусочками семян, фруктов, орехов находят гориллы и шимпанзе в своих вольерах в Лондонском зоопарке. Эти вкусные и полезные, поскольку не содержат сахара, «подарочки» обезьяны с удовольствием поедают, тем самым утоляют и голод, и жажду.
А вот пингвины и тигры справляются с высокой температурой воздуха самостоятельно, и для них не нужны особые изощрения в кормлении.
Изобретение лондонских сотрудников зоопарка нельзя назвать ноу-хау. Ранее в зоопарке Казани белых медведей кормили ледяными шариками «мороженого» с рыбой, овощами и салатом.
Общество
Добавил: Ирина Казаренкова Сегодня, 11:30