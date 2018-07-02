В Лондоне в зоопарке необычным способом спасают животных от жары

Ледяные шарики с замороженными кусочками семян, фруктов, орехов находят гориллы и шимпанзе в своих вольерах в Лондонском зоопарке. Эти вкусные и полезные, поскольку не содержат сахара, «подарочки» обезьяны с удовольствием поедают, тем самым утоляют и голод, и жажду.А вот пингвины и тигры справляются с высокой температурой воздуха самостоятельно, и для них не нужны особые изощрения в кормлении.Изобретение лондонских сотрудников зоопарка нельзя назвать ноу-хау. Ранее в зоопарке Казани белых медведей кормили ледяными шариками «мороженого» с рыбой, овощами и салатом.