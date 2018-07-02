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Ученые предложили новую разработку препаратов для для коррекции наркомании

Учеными Университета Техаса предложен новый метод, который может помочь лечению наркозависимых людей. Указывается разработка препарата, который в основе своей содержит состав рецепторов серотонина 2C.

Известно, что наркомания приводит к процессам, активирующим биохимическую перестройку мозга, причем главная роль в данном сложном процессе отведена рецепторам нейромедиатора серотонина. На основании проведенных исследований определено, что в структуре нейронов наркозависимых пациентов, рецепторам серотонина 2C свойственна иная активность, чем их состояние у здоровых людей.
Ученые предложили новую разработку препаратов для для коррекции наркомании


Специалистами была синтезирована серия молекул, которые восстанавливают работу мембранных рецепторов в ослабленном состоянии, которые и послужили основой для нового препарата. Протестирован состав нового вещества на лабораторных мышах. На первых этапах состояние грызунов приблизили к состоянию, свойственному кокаиновому наркоману, затем им вводилась разработанное новое лекарство. В результате, зависимость в поведении, по истечении определенного временем, ослаблялась.

Как рассказали химики, это было первое исследование, с помощью которого доказало, что при процедурах коррекции наркомании, возможно успешное использование рецепторов серотонина 2C. Так же не исключается, что новым препаратом получится избавить человечество от многих других форм хронических болезней, это могут быть депрессия, ожирение, расстройство импульсивности, не исключая и шизофрению.
 
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Наука
Добавил: Дмитрий Д Сегодня, 11:10
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