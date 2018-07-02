АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Внеземные агрессоры за сутки уничтожили процветающие города Гипербореи
EUR 72.99 USD 62.76
Курс валют на 30.06.2018

Эмили Ратаковски опубликовала фото в крохотном мини-бикини

Американская звезда Эмили Ратаковски выложила в Instagram новую провокационную фотографию. На снимке актриса запечатлена в крохотном мини-бикини, стоя на коленях на яхте.

Эмили Ратаковски опубликовала фото в крохотном мини-бикини


Эмили Ратаковски запечатлена на отдыхе, который она проводит на греческом курорте Миконос, где она проводит время в компании своего коллеги Джиджи Хадид. Как сообщают журналисты, две самые сексуальные модели примут участие в секретном fashion-проекте. Как следовало ожидать, знаменитости уже начали публиковать снимки эротического содержания.

На последней фотографии Эмили Ратаковски запечатлена в откровенном бикини в горошек. На снимке звезда позирует в раскованной позе с маняще приоткрытыми губами. От нового образа актрисы подписчики пришли в восторг, оставляя под фото свои восторженные комментарии. За 20 минут данная фотография звезды набрала 150 000 лайков, судя по всему, это ещё не предел.
 
Добавить в мои источники Я.Нов
Культура / ШоуБиз
Добавил: Алина Сегодня, 08:46
Новости партнеров
Читайте также
Добавить комментарий



Введите два слова, показанных на изображении:
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Катерина Шпица похвасталась паспортом болельщика
Хейтеры раскритиковали обколотые губы Ксении
Победившая рак Елена Степунина перестала скрывать
Ольгу Бузову раскритиковали за безграмотность и
Древние записи в библиотеке города Ладакх
В одном из эфиров зрители «Дома-2» увидели, что
Внеземные агрессоры за сутки уничтожили
Антона Гусева перепутали с уличным бомжом
Эмили Ратаковски опубликовала фото в крохотном
Светлана Лобода показала фанатам кадры из нового
Корова год прожила в лесу, практически
Средневысотный беспилотник совершит первый в
Жующие болельщики в кокошниках на матче
Анна Седокова опубликовала "знойное" фото из
Битву вратарей в матче Хорватия – Дания
Instagram вышла в облегченном варианте версии для
Сибирские ученые нашли возможность рассмотреть
Приложение Сбербанка рекомендует удаление Telegram
«Росатом» разрабатывает технологию защиты Земли
Тим Кук рассказал про его попытку воспользоваться
Россия бьёт Испанию: По законам футбольной
Российские звезды поздравили нашу сборную с
Ольга Рапунцель и Дмитрий Дмитренко отметили
Пользователи Сети перепутали уличного бомжа с
Пользователи Instagram раскритиковали Ольгу
«Сорочий мост» помог организовать связь между
Недоброжелатели назвали Ольгу Бузову ожившим
Жена Дмитрия Тарасова похвасталась новым луком
В ресторане Ольги Бузовой можно посмотреть прямые
Сын Таисии Повалий унизил мать перед поклонниками
Просмотреть все новости