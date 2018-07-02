Эмили Ратаковски опубликовала фото в крохотном мини-бикини
Американская звезда Эмили Ратаковски выложила в Instagram новую провокационную фотографию. На снимке актриса запечатлена в крохотном мини-бикини, стоя на коленях на яхте.
Эмили Ратаковски запечатлена на отдыхе, который она проводит на греческом курорте Миконос, где она проводит время в компании своего коллеги Джиджи Хадид. Как сообщают журналисты, две самые сексуальные модели примут участие в секретном fashion-проекте. Как следовало ожидать, знаменитости уже начали публиковать снимки эротического содержания.
На последней фотографии Эмили Ратаковски запечатлена в откровенном бикини в горошек. На снимке звезда позирует в раскованной позе с маняще приоткрытыми губами. От нового образа актрисы подписчики пришли в восторг, оставляя под фото свои восторженные комментарии. За 20 минут данная фотография звезды набрала 150 000 лайков, судя по всему, это ещё не предел.