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Ольга Серябкина рассказала о своей жуткой ревности

Одна из солисток группы Serebro Ольга Серябкина своим подписчикам в Istagram рассказала о том, что её мучает жуткая ревность. Причём это касается всего – друзей, книг, музыки и кино.

Ольга Серябкина рассказала о своей жуткой ревности


По словам Ольги Серябкиной, она понимает, что ревность является признаком неуверенности человека в себе, но это её не успокаивает. Этот страх у певицы присутствует на уровне защитного или животного инстинкта. Она испытывает страх от того, что кто-то будет посягать на то, что она считает своим. Звезда считает, что ревность зарождается вместе с любовью и от этого чувства страдали древние люди.

По мнению певицы от ревности современный человек впадает в депрессию. При этом Ольга Серябкина призналась, что благодаря поклонникам стала более спокойной, она ловит их волны, но проблемы с ревностью не исчезают. Также певица поинтересовалась, ревнивы ли её поклонники, и как они справляются с этим чувством.

Подписчики Ольги Серябкиной мгновенно отреагировали на откровенность певицы. Многие признались, что бороться с этим чувством очень сложно, но от него нужно избавляться. Некоторые подписчики рекомендуют с этим смириться.
 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Алина Сегодня, 10:30
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