Ольга Серябкина рассказала о своей жуткой ревности

По словам Ольги Серябкиной, она понимает, что ревность является признаком неуверенности человека в себе, но это её не успокаивает. Этот страх у певицы присутствует на уровне защитного или животного инстинкта. Она испытывает страх от того, что кто-то будет посягать на то, что она считает своим. Звезда считает, что ревность зарождается вместе с любовью и от этого чувства страдали древние люди.По мнению певицы от ревности современный человек впадает в депрессию. При этом Ольга Серябкина призналась, что благодаря поклонникам стала более спокойной, она ловит их волны, но проблемы с ревностью не исчезают. Также певица поинтересовалась, ревнивы ли её поклонники, и как они справляются с этим чувством.Подписчики Ольги Серябкиной мгновенно отреагировали на откровенность певицы. Многие признались, что бороться с этим чувством очень сложно, но от него нужно избавляться. Некоторые подписчики рекомендуют с этим смириться.