Жующие болельщики в кокошниках на матче Россия-Испания мгновенно стали звездами Интернета
Иностранные болельщики, прибывшие в Россию на Чемпионат мира по футболу, не перестают удивлять наших соотечественников, а некоторые из них становятся «звездами Интернета».
Так случилось с бразильцем Томасом Савойя, который выразил свой восторг от страны сочной матерной фразой, мгновенно став популярным, и теперь его узнают на улицах.
Не обошлось без курьезов и на матче между сборными Испании и России, где на трибунах были замечены три болельщика в кокошниках – двое мужчин и женщина. В самые напряженные моменты игры троица активно жевала фаст-фуд с флегматичным выражением лица.
Позже выяснилось, что эта компания и во время других матчей тоже невозмутимо поглощала местный фаст-фуд с таким же непроницаемым выражением на физиономии.
Как только снимок попал в Сеть, трио в кокошниках сразу же стали обсуждать пользователи.
Журналистам удалось выяснить, что компания прибыла из Европы и в скором времени представители СМИ надеются взять у них интервью.
Так случилось с бразильцем Томасом Савойя, который выразил свой восторг от страны сочной матерной фразой, мгновенно став популярным, и теперь его узнают на улицах.
Не обошлось без курьезов и на матче между сборными Испании и России, где на трибунах были замечены три болельщика в кокошниках – двое мужчин и женщина. В самые напряженные моменты игры троица активно жевала фаст-фуд с флегматичным выражением лица.
Позже выяснилось, что эта компания и во время других матчей тоже невозмутимо поглощала местный фаст-фуд с таким же непроницаемым выражением на физиономии.
Как только снимок попал в Сеть, трио в кокошниках сразу же стали обсуждать пользователи.
Журналистам удалось выяснить, что компания прибыла из Европы и в скором времени представители СМИ надеются взять у них интервью.