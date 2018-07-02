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Жующие болельщики в кокошниках на матче Россия-Испания мгновенно стали звездами Интернета

Иностранные болельщики, прибывшие в Россию на Чемпионат мира по футболу, не перестают удивлять наших соотечественников, а некоторые из них становятся «звездами Интернета».

Так случилось с бразильцем Томасом Савойя, который выразил свой восторг от страны сочной матерной фразой, мгновенно став популярным, и теперь его узнают на улицах.

Жующие болельщики в кокошниках на матче Россия-Испания мгновенно стали звездами Интернета

Не обошлось без курьезов и на матче между сборными Испании и России, где на трибунах были замечены три болельщика в кокошниках – двое мужчин и женщина. В самые напряженные моменты игры троица активно жевала фаст-фуд с флегматичным выражением лица.

Позже выяснилось, что эта компания и во время других матчей тоже невозмутимо поглощала местный фаст-фуд с таким же непроницаемым выражением на физиономии.

Жующие болельщики в кокошниках на матче Россия-Испания мгновенно стали звездами Интернета

Как только снимок попал в Сеть, трио в кокошниках сразу же стали обсуждать пользователи.

Жующие болельщики в кокошниках на матче Россия-Испания мгновенно стали звездами Интернета

Журналистам удалось выяснить, что компания прибыла из Европы и в скором времени представители СМИ надеются взять у них интервью.
 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 07:34
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