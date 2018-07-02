Жующие болельщики в кокошниках на матче Россия-Испания мгновенно стали звездами Интернета

Так случилось с бразильцем Томасом Савойя, который выразил свой восторг от страны сочной матерной фразой, мгновенно став популярным, и теперь его узнают на улицах.Не обошлось без курьезов и на матче между сборными Испании и России, где на трибунах были замечены три болельщика в кокошниках – двое мужчин и женщина. В самые напряженные моменты игры троица активно жевала фаст-фуд с флегматичным выражением лица.Позже выяснилось, что эта компания и во время других матчей тоже невозмутимо поглощала местный фаст-фуд с таким же непроницаемым выражением на физиономии.Как только снимок попал в Сеть, трио в кокошниках сразу же стали обсуждать пользователи.Журналистам удалось выяснить, что компания прибыла из Европы и в скором времени представители СМИ надеются взять у них интервью.