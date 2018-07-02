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Катерина Шпица похвасталась паспортом болельщика на ЧМ-2018

Любимицы публики Катерина Шпица похвасталась, что получила паспорт болельщика ЧМ-2018, также отметив, что у неё всё идёт по плану. Об этом актриса сообщила в своём аккаунте в социальной сети в Instagram.

Катерина Шпица похвасталась паспортом болельщика на ЧМ-2018


Накануне Катерина Шпица выложила фотографию, на которой она запечатлена, с полученным Fan ID, при этом актриса радостно подпрыгивает в высоту. Под снимком Катерина сообщает, что стала обладательницей документа удостоверяющего статус болельщика на Чемпионате мира по футболу. От такой новости многочисленные подписчики актрисы пришли в восторг, они выразили свою надежду на то, что смогут встретить её на одном из стадионов и сфотографироваться.

Как выяснилось, Катерина Шпица болеет за сборную России даже во время съёмок. Не так давно она опубликовала фотографию, на которой она запечатлена о время просмотра футбольного поединка на смартфоне. Под этим фото актриса написала: «Теперь между кадрами только так». Также Катерина продемонстрировала, что на проекте смотрит матчи вместе со своими коллегами. Также актриса сообщила, что к мундиалю у неё серьёзный подход.
 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Алина Сегодня, 10:00
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