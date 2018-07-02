Светлана Лобода показала фанатам кадры из нового клипа

На обнародованной фотографии Светлана Лобода сидит на пляже в красном бикини, демонстрирующем пышный бюст певицы. Она позирует перед камерой, но при этом в объектив не смотрит. За её спиной стоит мужчина, обращаясь к певице. На заднем фоне фотографии можно рассмотреть весь творческий процесс по съёмкам клипа. Данную фотографию Светлана Лобода подписала: «Меж нами океан». За короткое время этот снимок оценили более 4 000 тысяч подписчиков певицы.Недавно Светлана Лобода во второй раз стала мамой, однако это ей не мешает строить карьеру в шоу-бизнесе. Она практически сразу же после роддома представила своим поклонникам песню и видео, на котором запечатлена с округлённым животом, танцуя тверк.Сейчас звезда готовится представить публике новую свою работу. В комментариях поклонники Светланы Лободы поинтересовались, когда выйдет премьера, а также они выразили свои комплименты певице.