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Светлана Лобода показала фанатам кадры из нового клипа

Певица Светлана Лобода готовит к выходу очередной клип. Артистка на своей странице в Instagram выложила снимки, которые были сделаны на съёмках нового клипа.

Светлана Лобода показала фанатам кадры из нового клипа


На обнародованной фотографии Светлана Лобода сидит на пляже в красном бикини, демонстрирующем пышный бюст певицы. Она позирует перед камерой, но при этом в объектив не смотрит. За её спиной стоит мужчина, обращаясь к певице. На заднем фоне фотографии можно рассмотреть весь творческий процесс по съёмкам клипа. Данную фотографию Светлана Лобода подписала: «Меж нами океан». За короткое время этот снимок оценили более 4 000 тысяч подписчиков певицы.

Недавно Светлана Лобода во второй раз стала мамой, однако это ей не мешает строить карьеру в шоу-бизнесе. Она практически сразу же после роддома представила своим поклонникам песню и видео, на котором запечатлена с округлённым животом, танцуя тверк.

Сейчас звезда готовится представить публике новую свою работу. В комментариях поклонники Светланы Лободы поинтересовались, когда выйдет премьера, а также они выразили свои комплименты певице.

Светлана Лобода показала фанатам кадры из нового клипа
 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Алина Сегодня, 08:30
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