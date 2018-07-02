Анна Седокова опубликовала "знойное" фото из Сен-Тропе

Анна Седокова отдыхает во Французском городке Сен-Тропе, именно оттуда певица опубликовала фотографию, на которой она позирует в серебристом лифе, эффектно подчеркивающем бюст. Небрежные локоны волос певица зачесала на бок, при этом у неё сексуально приоткрыт рот. Под этой фотографией певица написала, что она сфотографировалась в Сен-Тропе.Подписчики Седоковой от этого снимка пришли в восторг, в комментариях они писали, что она прекрасный человек, супер-певица и замечательная мама. Также фанаты отметили, что на этом снимке Анна выглядит очень аппетитно, а некоторые осмелились предложить звезде свои руку и сердце.За 10 минут «знойная» фотография Анны Седоковой набрала 8 000 лайков. Судя по всему, отметок «нравится» и комментариев будет намного больше.