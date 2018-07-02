АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Прототипами поручика Ржевского были скандальные представители старинного дворянского рода
EUR 72.99 USD 62.76
Курс валют на 30.06.2018

Анна Седокова опубликовала "знойное" фото из Сен-Тропе

Известная певица Анна Седокова выложила в Instagram очередную «знойную» фотографию. На снимке артистка запечатлена в бикини с очень глубоким декольте.

Анна Седокова опубликовала "знойное" фото из Сен-Тропе


Анна Седокова отдыхает во Французском городке Сен-Тропе, именно оттуда певица опубликовала фотографию, на которой она позирует в серебристом лифе, эффектно подчеркивающем бюст. Небрежные локоны волос певица зачесала на бок, при этом у неё сексуально приоткрыт рот. Под этой фотографией певица написала, что она сфотографировалась в Сен-Тропе.

Подписчики Седоковой от этого снимка пришли в восторг, в комментариях они писали, что она прекрасный человек, супер-певица и замечательная мама. Также фанаты отметили, что на этом снимке Анна выглядит очень аппетитно, а некоторые осмелились предложить звезде свои руку и сердце.

За 10 минут «знойная» фотография Анны Седоковой набрала 8 000 лайков. Судя по всему, отметок «нравится» и комментариев будет намного больше.

Анна Седокова опубликовала "знойное" фото из Сен-Тропе
 
Добавить в мои источники Я.Нов
Культура / ШоуБиз
Добавил: Алина Сегодня, 07:00
Новости партнеров
Читайте также
Добавить комментарий



Введите два слова, показанных на изображении:
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Корова год прожила в лесу, практически
Средневысотный беспилотник совершит первый в
Жующие болельщики в кокошниках на матче
Анна Седокова опубликовала "знойное" фото из
Битву вратарей в матче Хорватия – Дания
Instagram вышла в облегченном варианте версии для
Сибирские ученые нашли возможность рассмотреть
Приложение Сбербанка рекомендует удаление Telegram
«Росатом» разрабатывает технологию защиты Земли
Тим Кук рассказал про его попытку воспользоваться
Россия бьёт Испанию: По законам футбольной
Российские звезды поздравили нашу сборную с
Ольга Рапунцель и Дмитрий Дмитренко отметили
Пользователи Сети перепутали уличного бомжа с
Пользователи Instagram раскритиковали Ольгу
«Сорочий мост» помог организовать связь между
Недоброжелатели назвали Ольгу Бузову ожившим
Жена Дмитрия Тарасова похвасталась новым луком
В ресторане Ольги Бузовой можно посмотреть прямые
Сын Таисии Повалий унизил мать перед поклонниками
За «адский» бардак в гримерке Бузову назвали
Алена Водонаева возмутила подписчиков тем, что
Мария Кохно призналась, что уже год ее семью в
Звезда Дома-2 Андрей Чуев рассказал о сексе со
Стоимость Samsung Galaxy S9 в России снизилась на
Александра Артемова показала подписчикам свою
Мария Кохно уверена, что экс-участникам «Дома-2»
Хейтеры высмеяли «обвисшую пятую точку» Маргариты
ESA готовит миссию Hera к астероиду Дидим
Стали известны сроки достройки российского
Просмотреть все новости