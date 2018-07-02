Средневысотный беспилотник совершит первый в истории перелет через Атлантику

Данный перелет будет первым в истории трансатлантическим направлением для средневысотных беспилотников. Отмечается так же, что это первый случай, в котором для дрона поставлена задача, войти в территориальное воздушное пространство Британии, под управлением оператора, при этом находясь за пределами прямой видимости.К средневысотным, относят класс дронов беспилотников с высотой крейсерского полета от 3 тысяч до 9,1 тысячи метров. Общая продолжительность времени полета примерно от 24 до 48 часов. Рассматриваемый MQ-9B SkyGuardian осуществляет полеты на высоте 7,5 тысяч метров, развивая при этом скорость, достигающую 210 узлов (или 388 км в час). Данная модель дрона способна проводить в воздухе без посадки 35 часов.При совершении перелета, централизованное управление и координация беспилотника будет осуществляться посредством систем спутниковой связи, принадлежащих компании Inmarsat.