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Средневысотный беспилотник совершит первый в истории перелет через Атлантику

Как запланировано на середину июля, американским беспилотным летательным аппаратом будет выполнен первый трансатлантический перелет. Вылетит беспилотник MQ-9B SkyGuardian с площадки из центра по подготовке операторов управляющих беспилотными летательными аппаратами, который расположен в Северной Дакоте. Как сообщает компания разработчик General Atomics, направится аппарат в Великобританию.

Данный перелет будет первым в истории трансатлантическим направлением для средневысотных беспилотников. Отмечается так же, что это первый случай, в котором для дрона поставлена задача, войти в территориальное воздушное пространство Британии, под управлением оператора, при этом находясь за пределами прямой видимости.
Средневысотный беспилотник совершит первый в истории перелет через Атлантику


К средневысотным, относят класс дронов беспилотников с высотой крейсерского полета от 3 тысяч до 9,1 тысячи метров. Общая продолжительность времени полета примерно от 24 до 48 часов. Рассматриваемый MQ-9B SkyGuardian осуществляет полеты на высоте 7,5 тысяч метров, развивая при этом скорость, достигающую 210 узлов (или 388 км в час). Данная модель дрона способна проводить в воздухе без посадки 35 часов.

При совершении перелета, централизованное управление и координация беспилотника будет осуществляться посредством систем спутниковой связи, принадлежащих компании Inmarsat.
 
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Технологии
Добавил: Дмитрий Д Сегодня, 08:00
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