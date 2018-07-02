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Битву вратарей в матче Хорватия – Дания выигрывает хорват Субашич

Во второй встрече 1/8 финала ЧМ-2018, проходившей 1 июля, соперникам вновь потребовалось дополнительные 30 минут и серия пенальти. Сборная Дании и Хорватии основное время завершили с ничейным счётом – 1:1, а в футбольной лотерее больше повезло славянам.

Сборная Дании – команда с самый низким показателем забитых мячей из тех, кто вышёл в 1/8 финала, стартовала в отчётной встрече сверхуспешно. После серии рикошетов круглый отскочил к защитнику Матиасу Йоргенсену и тот удачно ковырнул сферу мимо Субашича. Викинги повели, причём секундная стрелка на часах рефери Нестора Петаны ещё не успела сделать круг!

Битву вратарей в матче Хорватия – Дания выигрывает хорват Субашич


Хорваты отреагировали мгновенно: после неудачной срезки защитника датчан Манджукич пробил с линии вратарской. Счёт сравнялся – шла лишь 4-ая минута матча. Столь рекордно-скорострельное начало для всех мировых форумов, тем не менее, не получило столь же интересного продолжения. Команды начали «сбавлять обороты», во втором тайме хорватские футболисты уже вовсе ходили пешком. В концовке основного времени команды обменялись опаснейшими дальними «выстрелами» (авторы - Ракитич и Брейуэйт), но дополнительных таймов избежать не удалось.

Битву вратарей в матче Хорватия – Дания выигрывает хорват Субашич


Обе команды лелеяли мечту повторить свой успех 1998 года (тогда Дания вышла в ¼, а Хорватия завоевала «бронзу»), поэтому рисковать в овертайме категорически не собирались. Но 115-ая минута чуть не перечеркнула «ничейный» характер игры. «Разрезающая» передача Модрича нашла Ребича, тот обвёл кипера, но… не забил, ибо получил по ногам. Пенальти взялся бить Лука Модрич, но удар хорвата намертво забирает Шмейхель-младший.

Битву вратарей в матче Хорватия – Дания выигрывает хорват Субашич


Почти 41 000 болельщиков на стадионе в Нижнем Новогороде увидели серию послематчевых 11-метровых. Киперы (Субашич и Шмейхель) поочерёдно совершали мини-подвиги, отражая удары Эриксена и Баделя, Шёне и Пиварича. Но решающим оказался сэйв хорватского кипера, ногами парировавшего «выстрел» Николая Йоргенсена. Хорватия с огромным трудом «продирается» в ¼ финала, где её ожидает встреча со сборной России.
 
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Спорт
Добавил: Литвиненко Сегодня, 07:00
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