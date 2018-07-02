Instagram вышла в облегченном варианте версии для Android
Разработчиками социальной сети Instagram сообщается о начале выхода облегченного варианта новой версии приложения, специально для Android-смартфонов. Занимать Instagram Lite будет всего 573 килобайта доступного оперативного пространства устройства, в то время, как обычной версии программы требуется примерно 32 мегабайта.
Как рассказали эксперты, новый вариант программы создали специально под гаджеты, которые работают на базе операционной системы версии Android One, данные устройства могут быть оснащены, как 1 гигабайтом, так и 512 мегабайтами оперативной памяти, включая небольшой объем постоянной.
С помощью облегченного варианта приложения можно делать публикации своих фотографий, организовывать просмотр содержимого страниц других пользователей, а так же просматривать их историю. Есть и ограничения, при использовании Instagram Lite не получится загрузить видеоролики и пользоваться личными сообщениями.