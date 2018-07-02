Instagram вышла в облегченном варианте версии для Android

Как рассказали эксперты, новый вариант программы создали специально под гаджеты, которые работают на базе операционной системы версии Android One, данные устройства могут быть оснащены, как 1 гигабайтом, так и 512 мегабайтами оперативной памяти, включая небольшой объем постоянной.С помощью облегченного варианта приложения можно делать публикации своих фотографий, организовывать просмотр содержимого страниц других пользователей, а так же просматривать их историю. Есть и ограничения, при использовании Instagram Lite не получится загрузить видеоролики и пользоваться личными сообщениями.