Сибирские ученые нашли возможность рассмотреть темную материю

Решение ученых исходило из самого вопроса, связанного с расширением Вселенной, причем это действие не прекращается и постоянно прогрессирует. Уже запланированы и практические мероприятия, так, в 2020 году будет произведен запуск миссии масштабного характера, названой «Евклид», которая будет направленна на существенную помощь при исследованиях. Как предположил Илья Орлов, представляющий Большой Новосибирский планетарий, увидеть темную материю не возможно с помощью традиционных оптических инструментов. Можно сказать, что фиксируется она только в случаях, когда сама начинает притягивать обычную материю.В ходе проведения миссии «Евклид», ученые намерены провести отправку на просторы космоса нового телескопа, высота которого приравнена к размерам двухэтажного дома, причем начнется его строительство под землей. Структура объекта, предназначенного для помощи в дальнейших исследованиях, формируется посредством лазера, нарезающего на кварцевом стекле объемное изображение, следом, голограмма будет применена в системе линз. Далее, получив трехмерную картинку, оборудованием телескопа настраивается прямо в космосе.