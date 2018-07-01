Российские звезды поздравили нашу сборную с выходом в 1/4 финала Чемпионата мира
Россия в первый раз в своей истории вышла 1/4 финала.
Только что закончился феерический матч против сборной Испании, где наши ребята победили в серии пенальти. Звезды российского шоу-бизнеса болели не только у экранов телевизоров, но, конечно, и на стадионе.
Победа позволила нашей стране впервые за всю историю Чемпионатов Мира выйти в четвертьфинал.
Завершив основное время вничью со счетом 1:1, наши футболисты были крепче нервами и победили соперников в серии послематчевых одиннадцатиметровых. Кстати, в конце дополнительного времени над стадионом нависла грозовая туча и пошел ливень, но это не помешало сборной России выиграть решающую игру.
Не прошло и минуты после феерического отражения пенальти Игорем Акинфеевым, как звезды начали поздравлять нашу сборную. Кстати, сам герой матча тоже успел выложить пост в Инстаграме.
«Игорь! Герой! Браво!!! Это было Ох...но! Браво, Сборная России! Мы 1/4!», – прыгает от радости Сергей Лазарев.
«Поздравляю нашу сборную! Горжусь быть русским, особенно сейчас вдали от России! Впервые Россия в 1/4 финала ЧМ по футболу», – пишет Филипп Киркоров.
Не осталась в стороне и знаменитая Ольга Бузова.
Только что закончился феерический матч против сборной Испании, где наши ребята победили в серии пенальти. Звезды российского шоу-бизнеса болели не только у экранов телевизоров, но, конечно, и на стадионе.
Победа позволила нашей стране впервые за всю историю Чемпионатов Мира выйти в четвертьфинал.
Завершив основное время вничью со счетом 1:1, наши футболисты были крепче нервами и победили соперников в серии послематчевых одиннадцатиметровых. Кстати, в конце дополнительного времени над стадионом нависла грозовая туча и пошел ливень, но это не помешало сборной России выиграть решающую игру.
Не прошло и минуты после феерического отражения пенальти Игорем Акинфеевым, как звезды начали поздравлять нашу сборную. Кстати, сам герой матча тоже успел выложить пост в Инстаграме.
«Опустошение! Радость от победы! Сами видели: второй тайм, добавленное время, мы оборонялись. Болельщикам большое-большое спасибо. Перед турниром говорили: мы должны объединиться. И мы это сделали!», - написал Акинфеев.
«Игорь! Герой! Браво!!! Это было Ох...но! Браво, Сборная России! Мы 1/4!», – прыгает от радости Сергей Лазарев.
«Adios Ramos... Ураааааа Россия... молодцы... какой красивый футбол, какие нервыыыыы, вся страна гордится вами», - в семейном кругу обсуждает матч Ксения Бородина.
«Поздравляю нашу сборную! Горжусь быть русским, особенно сейчас вдали от России! Впервые Россия в 1/4 финала ЧМ по футболу», – пишет Филипп Киркоров.
Не осталась в стороне и знаменитая Ольга Бузова.
«Мы сделали испанцев... Парни, гордость за вас и за нашу страну... Всем, кто не верил... Дзюба, Акинфеев, спасибо вам отдельное за выход в 1/4 финала! Герои...Исторический момент», - радуется Ольга.