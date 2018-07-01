Россия бьёт Испанию: По законам футбольной справедливости

Национальная футбольная дружина РФ никогда не побеждала испанцев, сборная СССР сделала это лишь однажды. Но 1 июля, в 1/8 финала, на столичном стадионе «Лужники» собрались более 80 тысяч зрителей, желавших увидеть, как их команда «выпишет билет домой» одному из футбольных грандов – сборной Испании. Однако первые минуты встречи разочаровали поклонников российской сборной: пиринейцы взяли под свой контроль мяч и вскоре отличились. Асенсио набросил сферу в дальнюю штангу, там Игнашевич валил Рамоса и круглый, угодив в пятку российского бека влетел в сетку ворот Акинфеева.То, что случилось далее, трудно назвать футболом в полном смысле слова: выигрывавшие начали… катать мяч, решив «засушить» встречу и сохранить столь легко доставшееся преимущество. По законам футбольной справедливости за такое должна была последовать расплата. И она последовала на 41-й минуте. Выпрыгнувший в своей штрафной Пике зачем-то победно вскинул руку – в неё-то и угодил круглый, летевший после соприкосновения со лбом Дзюбы. Пенальти реализовал сам Артём, сборные ушли на перерыв при счёте 1:1.Второй тайм стал испытанием для российской обороны (да что там обороны – в защите «отрабатывали» все, даже форварды). Вышедший на замену Иньеста значительно усилил атаку футболистов, игравших в красном, но «на последнем рубеже» скалой надёжности высился кипер россиян. В дополнительное время национальной команде России стало ещё тяжелее, испанцы (на которых приехал посмотреть их король) пытались решить все вопросы в игровое время, не доверяя «футбольной лотерее». И правильно не доверяли, ибо серия послематчевых пенальти стала бенефисом 32-летнего вратаря россиян Игоря Акинфеева.Сначала кипер ЦСКА потащил нехитрый удар испанской «восьмёрки» - Коке, а затем отбил ногой мяч, сильно пущенный Аспасом. Журналисты испанской газеты «Марка» написавшие, что «русский вратарь далёк от своего уровня» теперь могут адресовать данный текст своему голкиперу Де Хеа.Российская сборная сенсационно преодолевает рубеж 1/8 финала и впервые в своей истории выходит в четвертьфинал чемпионатов мира. Перестрадав и перетерпев, отсидевшись в глухой защите 4 тайма, сборная РФ смогла поймать тот единственный шанс, который открывал национальной команде России путь наверх!