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Ольга Рапунцель и Дмитрий Дмитренко отметили крестины дочери в ресторане

Сегодня дочери участников телепроекта «Дом-2» Ольги Рапунцель и Дмитрия Дмитренко исполнилось 3 месяца. Поэтому родители решили окрестить в канун этой даты.

Видео самого таинства супруги не показали, однако известно, что оно проходило в одном из столичных храмов в кругу только самых близких людей.

Ольга Рапунцель и Дмитрий Дмитренко отметили крестины дочери в ресторане

Сразу после крещения молодые и счастливые родители отправились в ресторан, от куда сняли множество Stories для своих подписчиков в социальной сети Instagram.

«У нас сегодня праздник, у нас крестины. Покрестили нашу девочку. Вот сидим, отмечаем в ресторане. Поздравляем тебя, наша девочка», - говорит на одном из них Рапунцель.

Ольга Рапунцель и Дмитрий Дмитренко отметили крестины дочери в ресторане

Поклонники Оли и Димы ту же принялись поздравлять их с таким знаковым событием, а также пожелали малышке счастья и долгих, здоровых лет жизни.

Стоит сказать, что несмотря на крестины, супруги Дмитренко так и не назвали имени своей дочери, как обещали, а также не показали людей, которые стали крестными родителями для девочки.

Ольга Рапунцель и Дмитрий Дмитренко отметили крестины дочери в ресторане

Напомним, что сама Оля неоднократно говорила, что имя, а также лицо своей малышки она покажет после ее крестин. Также девушка подчеркивала, что после этого таинства, они с мужем со спокойной душей вернутся в периметр, где продолжат свое участие на телепроекте.
 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Ирина Харчилава Сегодня, 20:15
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