Ольга Рапунцель и Дмитрий Дмитренко отметили крестины дочери в ресторане

«У нас сегодня праздник, у нас крестины. Покрестили нашу девочку. Вот сидим, отмечаем в ресторане. Поздравляем тебя, наша девочка», - говорит на одном из них Рапунцель.

Видео самого таинства супруги не показали, однако известно, что оно проходило в одном из столичных храмов в кругу только самых близких людей.Сразу после крещения молодые и счастливые родители отправились в ресторан, от куда сняли множество Stories для своих подписчиков в социальной сети Instagram.Поклонники Оли и Димы ту же принялись поздравлять их с таким знаковым событием, а также пожелали малышке счастья и долгих, здоровых лет жизни.Стоит сказать, что несмотря на крестины, супруги Дмитренко так и не назвали имени своей дочери, как обещали, а также не показали людей, которые стали крестными родителями для девочки.Напомним, что сама Оля неоднократно говорила, что имя, а также лицо своей малышки она покажет после ее крестин. Также девушка подчеркивала, что после этого таинства, они с мужем со спокойной душей вернутся в периметр, где продолжат свое участие на телепроекте.