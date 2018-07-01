Пользователи Сети перепутали уличного бомжа с Антоном Гусевым

«Романец опять надоело его содержать, вот и выгнала непутевого», «Викащка из дома выперла, скорее всего снова не угодил чем-то или зарплату не всю принес», «Бедный Гусь, все-таки скатился, а такие надежды подавал))», - писали фолловеры.

То, как стал выглядеть возлюбленный Виктории Романец, уже начало пугать многих его подписчиков. Однако молодой человек заверил, что все дело в денежном споре, а потому ходить в таком виде все время он не собирается.Тем не менее, пользователей социальной сети Instagram подобные заявления не утешают. По их мнению, обросший Антон очень постарел и стал выглядеть как среднестатистический «бомж с районе».А несколько дней назад они предоставили доказательства своим словам. В частности, подписчики Гусева выложили снимок, на котором бездомный, очень похожий на экс-участника реалити-шок, спал на автобусной остановке.Несмотря на то, что многие подписчики Антона уверены в том, что на фотографии не он, в комментариях они все равно «смеха ради» начали размышлять на тему того, почему же Гусеву пришлось спать на лавке.