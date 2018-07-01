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Пользователи Instagram раскритиковали Ольгу Бузову за «мальчишеские» образы

Многочисленные поклонники популярной певицы и ведущей телепроекта «Дом-2» Ольги Бузовой заметили, что вне сцены ее очень редко можно увидеть в платье или юбке. В основном она отдает предпочтение удобным шортам или спортивным штанам, что вызывает у ее фанатов недоумение.

Особенно сильно пользователи Сети стали возмущаться после того, как девушка появилась «на людях» в зеленых штанах и желтой футболке. Они сравнили ее с курьером по доставке пиццы и консультантом в магазине техники, а также призвали быть более женственной.

Пользователи Instagram раскритиковали Ольгу Бузову за «мальчишеские» образы

Для многих поклонников остается загадкой, почему Оля скрывает свою фигуру за бесформенной, домашней одеждой, ведь даже ее бренд выпускает вполне симпатичные наряды, которые идеально подходят для повседневного ношения.

Фанаты просят у Бузовой быть женственной не только на экране, но и в повседневной жизни, поскольку за ней следит огромное количество подростков, которые берут с нее пример и стараются во всем ее копировать.

Пользователи Instagram раскритиковали Ольгу Бузову за «мальчишеские» образы

«Постоянно выглядит как мужик, у нее столько денег, что каждый день можно ходить в новом наряде, а она носит спортивные штаны и мешковатые футболки», «Оля, подумай какой пример ты подаешь нынешнему поколению, одевайся как девушка», «Бузова, ну сколько у тебя симпатичных платьев в гардеробе, а ты ходишь в костюме курьера, ну е-мое, а еще мужика хочешь найти… кто на тебя клюнет, если ты сама выглядишь как мужик?», - писали они в комментариях.
 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Ирина Харчилава Сегодня, 19:57
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