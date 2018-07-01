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Недоброжелатели назвали Ольгу Бузову ожившим памятником «Родине-матери»

Несколько часов назад популярная певица и телеведущая Ольга Бузова опубликовала на своей странице в социальной сети Instagram ролик со своего выступления в Рязани, который прошел вчера вечером.

Мы уже писали о том, что после просмотра этого ролика многие подписчики стали возмущаться из-за того, что большую часть времени вместо звезды песни пели пришедшие на концерт зрители.

Недоброжелатели назвали Ольгу Бузову ожившим памятником «Родине-матери»

Однако на этом критика пользователей не закончилась. Недоброжелатели теледивы пошли дальше и обсудили ее танцевальные движения и жесты.

Они заметили, что все время Оля пела с каменным лицом, а потому сравнили ее с памятником «Родина-мать». Кроме того, подписчикам крайне надоело наблюдать за тем, как Бузова демонстрирует всем свой излюбленный жест, поднимая руку со скрещенными пальцами вверх, а потому они потребовали прекратить это делать.

«Оля, ну делай ты лицо попроще, что ты насупилась то так? Ну что ты всегда как ожившая Родина-мать? Что за воин в тебе просыпается на концертах? И что за нацистское приветствие рукой у тебя всегда, Фюрер ты наш», «Фу, какая ты грубая в жестах. Немного женственности бы», «Как солдат! Никакой пластики», - писали они.
 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Ирина Харчилава Сегодня, 19:16
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