Недоброжелатели назвали Ольгу Бузову ожившим памятником «Родине-матери»

«Оля, ну делай ты лицо попроще, что ты насупилась то так? Ну что ты всегда как ожившая Родина-мать? Что за воин в тебе просыпается на концертах? И что за нацистское приветствие рукой у тебя всегда, Фюрер ты наш», «Фу, какая ты грубая в жестах. Немного женственности бы», «Как солдат! Никакой пластики», - писали они.

Публикация от Ольга Бузова (@buzova86) 30 Июн 2018 в 5:11 PDT

Мы уже писали о том, что после просмотра этого ролика многие подписчики стали возмущаться из-за того, что большую часть времени вместо звезды песни пели пришедшие на концерт зрители.Однако на этом критика пользователей не закончилась. Недоброжелатели теледивы пошли дальше и обсудили ее танцевальные движения и жесты.Они заметили, что все время Оля пела с каменным лицом, а потому сравнили ее с памятником «Родина-мать». Кроме того, подписчикам крайне надоело наблюдать за тем, как Бузова демонстрирует всем свой излюбленный жест, поднимая руку со скрещенными пальцами вверх, а потому они потребовали прекратить это делать.