Жена Дмитрия Тарасова похвасталась новым луком для беременных

"Вот такие классные луки мне подобрали стилисты онлайн-магазина и доставили на следующий же день. Мне кажется, первое платье. Хотя и второе очень изящное. А вам какое больше нравится? 1 или 2?", - комментирует Костенко фотографии в Инстаграме.

"Беременным каблуки носить нельзя", "Оба крутые. Вы выглядите в них совершенно иначе, дорого", "Второе) очень подчеркивает интересное положение) тоже захотелось походить с животиком)", "А зачем покупать столько одежды на период жизни, который через месяц закончится?", "Ты очень нежная и милая. Удачи тебе и малышу и мужу. Вы одно большое счастье", "ты красотка во всех платьях! У тебя естественная красота, а это дорогого стоит!", - вот так по-разному комментируют подписчики ростовской модели.

Разумеется, у неё есть своя армия поклонников и не меньшая армия недоброжелателей, которые, скорее всего, являются фанатами Бузовой.Вот последние недавно как раз и раскритиковали жену спортсмена за неудачный подбор своей одежды. Ведь, всем известно, что Анастасия сейчас беременна, однако продолжает носить чересчур короткие и облегающие маечки, костюмы и платья.Мы уже сообщали, что Костенко на данный момент находится на последнем сроке своего "интересного положения". Вот и на днях она решила прихвастнуть новыми "луками", которые для нее подобрали специалисты онлайн-магазина и сразу привезли домой.Всё это девушка опубликовала у себя в Инстаграме, выложив снимки, где она красуется в обновках.Поклонники Насти уже написали немало хвалебных комментариев, подчеркнув, правда, что "на 8-м месяце беременности обувь на таких каблуках женщины явно не наденут, если есть голова на плечах". Кстати, на это Костенко прямо в Инстаграме ответила, что "каблуки обувает очень редко, если такое случается, то незаметно переобувается".Многие уже знают, что жене футболиста нужно рожать через каких-то 3-4 недели. Рожать Анастасия будет, как и все знаменитости российского шоу-бизнеса, в подмосковной клинике "Лапино".Фолловеры сегодня весьма активно обсуждают, как будет экс-супруг Бузовой постить в соцсетях видеоролики и фотографии, посвященные рождению очередной дочери, только бы досадить "певице из "Дома-2". А ведь все знают, что у той и по сей день, несмотря на огромную популярность, нет ни супруга, ни возлюбленного, ни ребёнка.