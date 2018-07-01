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В ресторане Ольги Бузовой можно посмотреть прямые трансляции матчей Чемпионата мира

Ведущая телепроекта «Дом-2» и певица Ольга Бузова решила поддержать сборную России в матче против сборной Испании за выход в 1/4 финала на Чемпионате мира.

В своем микроблоге она сообщила, что впервые на плазменных экранах в ее ресторане BUZfood вместо клипов будет транслироваться игра, дабы как можно больше москвичей смогли окунуться в атмосферу и поддержать российских футболистов.

В ресторане Ольги Бузовой можно посмотреть прямые трансляции матчей Чемпионата мира

Более того, теледива отметила, что помимо трансляции матча, в заведении также введено новое меню, которое включает в себя мясное и рыбное ассорти, хот-доги, а также пиво и сытные салаты.

Напомним, что первый ресторан Ольги Бузовой открылся три недели назад на Цветном бульваре, в самом центре столицы. С тех пор, туда ходят огромное количество поклонников девушки, а также просто любителей вкусно и недорого поесть.

В ресторане Ольги Бузовой можно посмотреть прямые трансляции матчей Чемпионата мира

Однако несмотря на успех, знаменитость не собирается останавливаться на достигнутом. Так, она не только обновила меню, но и прислушавшись ко многим посетителям организовала доставку еды в любую точку Москвы.
 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Ирина Харчилава Сегодня, 19:14
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